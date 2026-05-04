Глушенков рассказал о разговоре в раздевалке во время игры с ЦСКА

2 мая «Зенит» обиграл ЦСКА со счетом 3:1, а Глушенков отдал две голевые передачи.
— За счет чего удалось убедительно обыграть ЦСКА?
— Не сказал бы, что победа вышла прямо очень убедительной. Говорю так, исходя из того, как мы провели первые 15 минут. Но потом перестроились. Причем в первую очередь ментально. После чего перехватили инициативу, взяли игру в свои руки и довели дело до победы.
— Стал ли шоком пенальти на пятой минуте?
— После этого проскочила мысль: будет очень тяжело. Но, с другой стороны, с учетом ситуации в чемпионской гонке отступать было некуда. Главным было при этом не пропустить еще, в том числе уже при счете 1:1. Что мы и сделали, а сами забили еще дважды. При этом во время перерыва в раздевалке сказали друг другу: надо выходить и дожимать соперника.
— Вы отдали две голевые передачи, но при этом часто сами били по воротам.
— Знаю, что у меня хороший удар, в этой игре была возможность этим пользоваться, — заявил Глушенков в интервью «Матч ТВ».
За тура до окончания чемпионата «Зенит» занимает 2-е место в таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.
Фабио Челестини
Сергей Семак
Иван Обляков
5′
Игорь Дивеев
(Педро)
30′
Александр Соболев
(Максим Глушенков)
51′
Луис Энрике
(Максим Глушенков)
60′
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
59′
3
Данил Круговой
4
Жоао Виктор
79
Кирилл Данилов
6
Дмитрий Баринов
76′
9
Лусиано Гонду
66′
37
Энрике Кармо
20
Матия Попович
46′
57′
2
Матеус Рейс
10
Иван Обляков
82′
7
Матеус Алвес
11
Тамерлан Мусаев
82′
18
Данила Козлов
31
Матвей Кисляк
82′
97
Максим Воронов
16
Денис Адамов
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
11
Луис Энрике
78
Игорь Дивеев
33
Нино
19′
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
20
Педро
88′
66
Роман Вега
10
Максим Глушенков
67′
82′
61
Даниил Кондаков
7
Александр Соболев
90′
21
Александр Ерохин
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти