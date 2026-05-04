Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
17:00
Челси
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.11
П2
5.10
Футбол. Первая лига
17:00
Урал
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
1.79
X
3.55
П2
5.00
Футбол. Италия
19:30
Кремонезе
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.25
П2
2.50
Футбол. Первая лига
19:30
Арсенал
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.12
П2
2.95
Футбол. Италия
21:45
Рома
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.28
П2
6.10
Футбол. Англия
22:00
Эвертон
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
6.40
X
4.85
П2
1.50
Футбол. Испания
22:00
Севилья
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.39
П2
2.88

Глушенков рассказал о разговоре в раздевалке во время игры с ЦСКА

Полузащитник петербургского «Зенита» Максим Глушенков высказался о победе над московским ЦСКА в матче 28-го тура Российской Премьер-лиги.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

2 мая «Зенит» обиграл ЦСКА со счетом 3:1, а Глушенков отдал две голевые передачи.

— За счет чего удалось убедительно обыграть ЦСКА?

— Не сказал бы, что победа вышла прямо очень убедительной. Говорю так, исходя из того, как мы провели первые 15 минут. Но потом перестроились. Причем в первую очередь ментально. После чего перехватили инициативу, взяли игру в свои руки и довели дело до победы.

— Стал ли шоком пенальти на пятой минуте?

— После этого проскочила мысль: будет очень тяжело. Но, с другой стороны, с учетом ситуации в чемпионской гонке отступать было некуда. Главным было при этом не пропустить еще, в том числе уже при счете 1:1. Что мы и сделали, а сами забили еще дважды. При этом во время перерыва в раздевалке сказали друг другу: надо выходить и дожимать соперника.

— Вы отдали две голевые передачи, но при этом часто сами били по воротам.

— Знаю, что у меня хороший удар, в этой игре была возможность этим пользоваться, — заявил Глушенков в интервью «Матч ТВ».

За тура до окончания чемпионата «Зенит» занимает 2-е место в таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

ЦСКА
1:3
Первый тайм: 1:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 28
2.05.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена, 25579 зрителей
Главные тренеры
Фабио Челестини
Сергей Семак
Голы
ЦСКА
Иван Обляков
5′
Зенит
Игорь Дивеев
(Педро)
30′
Александр Соболев
(Максим Глушенков)
51′
Луис Энрике
(Максим Глушенков)
60′
Составы команд
ЦСКА
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
59′
3
Данил Круговой
4
Жоао Виктор
79
Кирилл Данилов
6
Дмитрий Баринов
76′
9
Лусиано Гонду
66′
37
Энрике Кармо
20
Матия Попович
46′
57′
2
Матеус Рейс
10
Иван Обляков
82′
7
Матеус Алвес
11
Тамерлан Мусаев
82′
18
Данила Козлов
31
Матвей Кисляк
82′
97
Максим Воронов
Зенит
16
Денис Адамов
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
11
Луис Энрике
78
Игорь Дивеев
33
Нино
19′
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
20
Педро
88′
66
Роман Вега
10
Максим Глушенков
67′
82′
61
Даниил Кондаков
7
Александр Соболев
90′
21
Александр Ерохин
Статистика
ЦСКА
Зенит
Желтые карточки
3
2
Удары (всего)
10
16
Удары в створ
1
9
Угловые
2
7
Фолы
16
7
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Биография Максима Глушенкова: карьера и личная жизнь футболиста
Среди российских футболистов нового поколения фамилия Глушенкова точно находится на вершине списка главных действующих лиц, которые формируют лицо нашего футбола. К 26 годам спортсмен вышел на пик своих возможностей и играет в сильнейшем клубе страны. Биография Максима Глушенкова уже уместила в себя путь от юниора «Чертаново» до наследника Аршавина.
Читать дальше