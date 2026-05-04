Ветеран ЦСКА призвал клуб назначить главным тренером Хаби Алонсо

В понедельник армейский клуб объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Фабио Челестини. Сотрудничество с 50-летним швейцарским специалистом было прекращено по обоюдному согласию. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов.
«При прочих равных, я, конечно, за российского специалиста. Если придет иностранец уровня Хиддинка, например, и поможет клубу прогрессировать, то буду за, конечно. Главное, чтобы не спонтанно и скоро подходить к выбору. А то мелькают опять фамилии из молодежного состава “Барселоны”, но это опять риск. Такой клуб, как ЦСКА, имеет право на хорошего тренера. Я был бы двумя руками и ногами за Хаби Алонсо. Это моя мечта. Нужен такой тренер, который даст развитие и клубу, и молодым игрокам. Но этот вариант, конечно, очень дорогой для ЦСКА», — сказал Масалитин.
В январе Хаби Алонсо был уволен из мадридского «Реала» и с тех пор находится без клуба. До этого 44-летний испанский специалист на протяжении трех сезонов возглавлял леверкузенский «Байер», с которым в 2024 году оформил внутренний требл, выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии.
Масалитин выступал за ЦСКА с перерывами в период с 1987 по 1993 год. Он провел за армейцев 156 матчей, в которых забил 78 мячей. В 1991 году ЦСКА вместе с Масалитиным выиграл чемпионат и Кубок СССР.
ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 18 очков. Во вторник, 6 мая, армейцы в финале Пути регионов Кубка России на выезде сыграют со «Спартаком». Начало матча — в 20:00 по московскому времени.