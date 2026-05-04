Ветеран ЦСКА призвал клуб назначить главным тренером Хаби Алонсо

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, кого хотел бы видеть новым главным тренером команды. Об этом сообщает РИА Новости.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В понедельник армейский клуб объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Фабио Челестини. Сотрудничество с 50-летним швейцарским специалистом было прекращено по обоюдному согласию. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов.

«При прочих равных, я, конечно, за российского специалиста. Если придет иностранец уровня Хиддинка, например, и поможет клубу прогрессировать, то буду за, конечно. Главное, чтобы не спонтанно и скоро подходить к выбору. А то мелькают опять фамилии из молодежного состава “Барселоны”, но это опять риск. Такой клуб, как ЦСКА, имеет право на хорошего тренера. Я был бы двумя руками и ногами за Хаби Алонсо. Это моя мечта. Нужен такой тренер, который даст развитие и клубу, и молодым игрокам. Но этот вариант, конечно, очень дорогой для ЦСКА», — сказал Масалитин.

В январе Хаби Алонсо был уволен из мадридского «Реала» и с тех пор находится без клуба. До этого 44-летний испанский специалист на протяжении трех сезонов возглавлял леверкузенский «Байер», с которым в 2024 году оформил внутренний требл, выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии.

Масалитин выступал за ЦСКА с перерывами в период с 1987 по 1993 год. Он провел за армейцев 156 матчей, в которых забил 78 мячей. В 1991 году ЦСКА вместе с Масалитиным выиграл чемпионат и Кубок СССР.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 18 очков. Во вторник, 6 мая, армейцы в финале Пути регионов Кубка России на выезде сыграют со «Спартаком». Начало матча — в 20:00 по московскому времени.

