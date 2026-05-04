Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Челси
0
:
Ноттингем Форест
2
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Урал
0
:
Шинник
1
Футбол. Италия
19:30
Кремонезе
:
Лацио
Футбол. Первая лига
19:30
Арсенал
:
Ротор
Футбол. Италия
21:45
Рома
:
Фиорентина
Футбол. Англия
22:00
Эвертон
:
Манчестер Сити
Футбол. Испания
22:00
Севилья
:
Реал Сосьедад
Челестини едва не расплакался, прощаясь с игроками ЦСКА: видео

Пресс-служба ЦСКА показала кадры последней речи бывшего главного тренера команды Фабио Челестини.

Источник: РИА "Новости"

Об отставке 50-летнего швейцарского специалиста стало известно утром в понедельник, 4 мая. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

«Несколько недель назад я говорил вам, что, возможно, нам не удалось вас убедить. Убедить в достаточной мере, что для нас все было возможно. Я продолжаю думать, что мы все равно могли достичь нашей цели. И смогли это сделать. Но если это не оказалось возможным, это наша ответственность.

В такие тяжелые моменты должен уходить тренер. Поэтому мы уходим. Мы сохраним в памяти прекрасные моменты. Хочу вас поблагодарить за работу, за все, что вы дали. Вы работаете фантастически. Вы дали все, что могли, но порой не получается. Благодарю вас всех за все, что вы сделали. Хочу пожелать вам всего самого лучшего в оставшихся матчах. Хотел бы поблагодарить Романа Юрьевича Бабаева за доверие, за то, чтобы были с нами. Таких руководителей, как вы, очень мало в мире», — сказал Челестини.

Фабио Челестини возглавил ЦСКА летом 2025 года, сменив на этом посту Марко Николича. Контракт с 50-летним швейцарским специалистом был подписан на два года с опцией продления еще на один сезон.

Под руководством Челестини ЦСКА провел 40 матчей во всех турнирах, в которых одержал 21 победу, потерпел 13 поражений и шесть раз сыграл вничью. После зимнего перерыва армейцы одержали в РПЛ лишь две победы в десяти матчах.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 18 очков. Во вторник, 6 мая, армейцы в финале Пути регионов Кубка России на выезде сыграют со «Спартаком». Начало матча — в 20:00 по московскому времени.

