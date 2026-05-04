Футбол. Италия
1-й тайм
Кремонезе
1
:
Лацио
0
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Арсенал
0
:
Ротор
1
Футбол. Италия
21:45
Рома
:
Фиорентина
Футбол. Англия
22:00
Эвертон
:
Манчестер Сити
Футбол. Испания
22:00
Севилья
:
Реал Сосьедад
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Ноттингем Форест
3
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
0
:
Шинник
1
Чемпион России: «Зенит» играет в пенсионерский футбол

Алексей Попов сравнил игру «Краснодара» и «Зенита» в РПЛ.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

Алексей Попов, двукратный чемпион России (2008, 2009) в составе «Рубина», поделился мнением о соперничестве «Краснодара» и «Зенита» в борьбе за чемпионство в российской Премьер-Лиге.

— В чем «Краснодар» превосходит «Зенит»?

— «Краснодар» играет в более современный футбол. «Зенит», по моему мнению, действует в стиле, который можно назвать «пожилым» — вяло и без агрессии. Посмотрите, как «Краснодар» сыграл на Кубок с ЦСКА — они просто загнали соперника. С первых минут они включаются в интенсивную игру и пытаются играть агрессивно. Это залог их успехов: они уверены в себе и умеют переломить ход игры, особенно во втором тайме.

— Мусаев выигрывает тренерскую дуэль у Семака?

— Я бы сказал, что Мусаев выигрывает не столько в тренерском плане, сколько благодаря его отношениям с коллективом. В «Зените» игроки гораздо сильнее, но они не могут сыграться как команда. Это явная проблема. Почему они не могут прессинговать по всему полю? Почему не бывает таких матчей, когда «Зенит» выигрывает с крупным счётом, например, 5:0 или 6:0? Игроки просто выходят, забивают пару голов и всё, на этом их мотивация заканчивается. Это странно.

— Что будет с «Зенитом», если они второй год подряд останутся без чемпионства?

— Возможно, нужно менять состав. Некоторые игроки могут негативно влиять на игру команды. Может, если бы пришел Карло Анчелотти, он мог бы помочь клубу. Но как профессионал и человек, Семак — достойная личность, — сказал Семак в интервью «Спорт день за днем».

На данный момент, после 28 туров РПЛ, «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Зенит» на одно очко.