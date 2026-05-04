Чемпион России: «Зенит» играет в пенсионерский футбол

— Я бы сказал, что Мусаев выигрывает не столько в тренерском плане, сколько благодаря его отношениям с коллективом. В «Зените» игроки гораздо сильнее, но они не могут сыграться как команда. Это явная проблема. Почему они не могут прессинговать по всему полю? Почему не бывает таких матчей, когда «Зенит» выигрывает с крупным счётом, например, 5:0 или 6:0? Игроки просто выходят, забивают пару голов и всё, на этом их мотивация заканчивается. Это странно.