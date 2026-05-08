География больших матчей: куда ехать за спортом в России

Это значит, что теперь туризм внутри страны заиграет для вас новыми красками, особенно если вы любитель спорта. Топовые события, лучшие матчи, шикарные арены и самое главное — вагон эмоций. Вам для этого не нужны эль-класико на «Сантьяго Бернабеу» или «Белл-центр» в Монреале, у нас есть для вас кое-что получше. Самые неочевидные варианты ждут вас в конце статьи.
Москва. Эпицентр больших финалов
Вы же не думали, что обойдется без Москвы? Здесь проходят ключевые события — от решающих матчей футбольного чемпионата до финалов национальных кубков и крупнейших турниров по хоккею.
Столица задает стандарт: если матч действительно важен, он почти наверняка проходит именно здесь.
Если вы живете не в танке, то знаете, что зрелищные матчи топового футбольного ЦСКА и уже не очень топового «Динамо» ждут вас согласно расписанию РПЛ. Хоккейный ЦСКА, хотя и вылетел из плей-офф КХЛ в 2026 году, но в сентябре забегайте на матчи регулярки. Все это топовые команды, на чьи матчи не нужна реклама. Многолетняя история этих клубов уже все сделала за нас.
Из неочевидных мест — вы можете сходить на спектакли единственного в России театра на воде. Лучшие синхронистки России, олимпийские чемпионки и чемпионки мира покажут вам зрелищное шоу, которое нигде больше нельзя увидеть. «Труппа» не гастролирует по городам, а базируется только в Москве и Санкт-Петербурге, что делает ее выступления уникальными. Пусть это не спортивный матч, но эмоций от него не меньше.
Еще одно место в Москве, где можно соприкоснуться с большим спортом — ледовые шоу от Этери Тутберидзе или Евгения Плющенко. Их доступность и популярность сильно выше, чем у театра на воде. Однако там для вас выступят Петр Гуменник, Александра Трусова, Аделия Петросян и многие другие.
Санкт-Петербург. Кого Питер полюбит — на «СКА-Арену» пустит
Санкт-Петербург по выбору видов спорта очень схож с Москвой. Самые популярные — футбол и хоккей. Однако в Питере на них смотреть как будто интереснее.
Здесь есть «СКА-Арена», которая по-прежнему остается самой большой хоккейной ареной в мире, и на этот масштаб точно стоит взглянуть. Тем более, там базируется сейчас один из клубов КХЛ — «Шанхай Дрэгонс». Он отличается от остальных своей азиатской тематикой оформления матчей, поэтому предложит вам свою особую атмосферу и кухню. В Санкт-Петербурге умеют сочетать несочетаемое — азиатскую культуру «Дрэгонс» и европейский стиль «СКА-Арены».
Если вы будете в Питере и проигнорируете матчи «Зенита», то считайте, что ездили зря. Так или иначе питерская команда из РПЛ — одна из претендентов на чемпионство и в числе лучших в российском футболе. Команда забирала главный титул шесть сезонов подряд, пока малину им не испортил «Краснодар», так что они достойны вашего внимания.
Кстати, если футбольный «Зенит» вас категорически не устроит, то мы вас поймем, простим и предложим баскетбольный. Там зрелищности и величия не занимать. Питерцы среди лидеров Единой лиги ВТБ, а на лучших смотреть всегда интереснее.
Сочи. Разворот на 180 градусов
В Сочи есть по-настоящему уникальная жемчужина российского спорта — это Олимпийский парк. Здесь можно не смотреть ни на футбол, ни на хоккей, достаточно просто сходить на экскурсию по парку, это уже произведет на вас впечатление. Пока что в России это единственный олимпийский парк, и хочется верить, что не последний.
В Сочи еще есть единственная в России гоночная трасса. Здесь раньше проводили этапы Гран-при Формулы-1, но пока эти соревнования нам недоступны, там периодически случаются местные мероприятия для любителей автоспорта. Даже если вы на них не попадете, обязательно сходите на автодром просто так, а пока идете помните — здесь когда-то ездил Макс Ферстаппен!
Казань. Универсальная спортивная столица
Казань давно закрепила за собой статус одного из самых спортивных городов страны. Здесь одинаково успешно развиваются футбол, хоккей и другие виды спорта. Если не знаешь, где будет проходить спортивное мероприятие, то можно не глядя говорить про Казань и, скорее всего, не ошибешься.
Из крупных спортивных событий, которые доступны почти круглый год, здесь можно назвать матчи «Ак Барса» или баскетбольного УНИКСа. Оба клуба в топах своих лиг, однако мы советуем вам ехать в Казань за спортивным драйвом на временные события. Они здесь проходит по-настоящему масштабно.
Из последнего можно выделить Игры БРИКС и «Игры Будущего». Именно эти чемпионаты позволили России выйти на новый уровень развития спорта внутри страны. Необычно, красиво, масштабно и просто невероятно — только такие характеристики можно подобрать к тому, что обычно проводит Казань.
К слову, в год там проводится 17−18 чемпионатов страны по разным видам спорта, так что ждать долго не придется.
Екатеринбург. Ставка на разнообразие
Екатеринбург пустился во все тяжкие, когда речь зашла о спорте. Здесь вам и хоккей, и футбол, и бои, и баскетбол, и волейбол. Давайте по порядку.
Только в 2025 году там открыли совсем новую УГМК-Арену. Там играет «Автомобилист», который если не самая сильная команда на Востоке, то точно входит пятерку сильнейших. Рекомендуем заглянуть на их матчи.
Если хоккей не катит, то футбол тоже очень даже в спросе. На «Екатеринбург-Арене» за выход в РПЛ борется «Урал». Да, сейчас команда в Первой лиге, куда попала пару лет назад, но уровень команды действительно хорош. Сейчас «Урал» в лидерах ФНЛ и не собирается сдавать позиций.
Окей, для любителей реально чемпионских матчей, обратите внимание на женский баскетбол. В Екатеринбурге базируется команда УГМК, которая уже много лет является бесспорным, бескомпромиссным чемпионом России и не только. В этой команде играют лучшие баскетболистки страны, а оформление матчей оставит вас в приятных впечатлениях — там много активностей и подарков.
Любителям слэм-данков в Екатеринбурге оставили место для мужского баскетбола. Не так давно команда «Уралмаш» была организована в городе и за короткие сроки успела стать середняком Единой лиги ВТБ.