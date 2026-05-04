Игрок «Зенита» объявил, что уйдет из команды после этого сезона

— Арсен, вы останетесь в «Зените»?
— Нет.
— Куда дальше, есть планы?
— Планы уже есть, — приводит слова футболиста «РБ Спорт».
Арсен Адамов является воспитанником грозненского футбола. На профессиональном уровне он начал играть в 2020 году за «Ахмат». В январе 2021-го перешел в «Урал», а еще через год — в «Зенит». Два предыдущих сезона защитник провел в аренде — в «Оренбурге» (в сезоне-2023/24) и в «Ахмате» (2024/25).
В нынешнем сезоне Адамов сыграл за «Зенит» только три матча в РПЛ и шесть — в Кубке России, забил один гол и отдал две голевые передачи. Всего он провел 30 игр за петербургскую команду. На счету Адамова 7 матчей за сборную России.