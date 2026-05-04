Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Эвертон
0
:
Манчестер Сити
1
Все коэффициенты
П1
34.00
X
7.00
П2
1.15
Футбол. Испания
2-й тайм
Севилья
1
:
Реал Сосьедад
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
4.60
П2
17.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Рома
4
:
Фиорентина
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
23.00
П2
60.00
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Лацио
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Ротор
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Ноттингем Форест
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
0
:
Шинник
1
П1
X
П2

Комментатор «Матч ТВ» высмеял игрока «Спартака», попавшегося на допинге

Комментатор Роман Нагучев высмеял Антона Заболотного, попавшегося на допинге.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев высмеял в своём телеграм-канале нападающего московского «Спартака» Антона Заболотного, уличённого в применении допинга.

«Ну если Антон Заболотный так играл под допингом, то я даже не знаю», — написал Нагучев.

Футболисту может грозить наказание от предупреждения до отстранения на несколько лет. Окончательное решение по санкциям против Заболотного, предположительно, объявят после завершения его контракта с клубом.

Российское антидопинговое агентство удовлетворило ходатайство об отмене временного отстранения футболиста, что позволит ему помочь «Спартаку» в оставшихся матчах сезона.

Заболотный присоединился к «Спартаку» в летнее трансферное окно 2025 года в статусе свободного агента. В текущем сезоне он провёл 16 матчей, в которых не забил ни одного гола и отдал лишь одну результативную передачу.