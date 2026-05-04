Комментатор «Матч ТВ» высмеял игрока «Спартака», попавшегося на допинге

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев высмеял в своём телеграм-канале нападающего московского «Спартака» Антона Заболотного, уличённого в применении допинга.
«Ну если Антон Заболотный так играл под допингом, то я даже не знаю», — написал Нагучев.
Футболисту может грозить наказание от предупреждения до отстранения на несколько лет. Окончательное решение по санкциям против Заболотного, предположительно, объявят после завершения его контракта с клубом.
Российское антидопинговое агентство удовлетворило ходатайство об отмене временного отстранения футболиста, что позволит ему помочь «Спартаку» в оставшихся матчах сезона.
Заболотный присоединился к «Спартаку» в летнее трансферное окно 2025 года в статусе свободного агента. В текущем сезоне он провёл 16 матчей, в которых не забил ни одного гола и отдал лишь одну результативную передачу.