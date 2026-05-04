Губернатор Санкт-Петербурга Беглов: Город верит в «Зенит»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал для «СЭ» вопрос о поддержке «Зенита» в городе.
«Жители города верят в свою команду и неизменно поддерживают “Зенит”! Еще со времен легендарного блокадного матча футбол стал для Петербурга символом стойкости и силы духа ленинградцев и петербуржцев», — отметил Беглов.
Лидером чемпионата России является «Краснодар», набравший 63 очка. «Зенит» занимает вторую позицию, отставая всего на одно очко. В предыдущем сезоне питерцы уже упустили чемпионство, проиграв «Краснодару» всего на один балл.
10 мая петербургская команда сыграет дома с «Сочи», а 17 мая отправится на выездной матч против «Ростова». Осталось два тура до конца чемпионата России по футболу. «Краснодар» и «Зенит» — претенденты на чемпионство.