Карседо отреагировал на положительную допинг-пробу Заболотного

3 мая пресс-служба красно-белых сообщила, что результат анализа допинг-пробы Заболотного, взятой в рамках внесоревновательного тестирования, оказался положительным. Форвард был временно отстранен от тренировок и матчей, но санкции были сняты с 30 апреля. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) разрешило Заболотному участвовать в тренировках и соревнованиях. Сам нападающий заявил, что намерен доказать невиновность в нарушении антидопинговых правил.
— Конечно, мы вчера узнали об этой новости. Это не очень хорошо ни для него, ни для команды. Но Антон — это настоящий профессионал, хороший человек. Мы его поддержали и надеемся, что все хорошо закончится, — приводит слова Карседо «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне 34‑летний форвард провел за «Спартак» 16 матчей во всех турнирах и отметился тремя результативными передачами. Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2026 года.
«Спартак» с 48 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от идущего на третьем месте «Локомотива» на два балла.
6 мая «Спартак» сыграет с ЦСКА в финале Пути регионов Кубка России. Матч пройдет на «Лукойл Арене» в 20:00 по московскому времени.