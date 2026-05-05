Источник: Галактионов близок к переходу из «Локомотива» в ЦСКА

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов близок к тому, чтобы стать новым наставником ЦСКА. Об этом сообщает журналист Александр Иванов.

По информации источника, 41-летний специалист уже провел переговоры с представителями армейского клуба и презентовал им свою концепцию развития команды. Отмечается, что кандидатуру Галактионова лоббирует человек, который «финансово поддерживает ЦСКА в условиях санкций». Вероятно, речь идет об основателе фармацевтической группы «Р-Фарм» Алексее Репике, который в этом сезоне серьезно финансовое присутствие в московском клубе. Его состояние Forbes оценивает в 2,4 млрд долларов.

Окончательное решение о назначении Галактионова в ЦСКА пока не принято, однако вероятность такого сценария остается высокой. Информацию о том, что армейский клуб действительно рассматривает этот вариант, также подтвердил журналист Андрей Панков.

Напомним, 4 мая ЦСКА объявил об отставке главного тренера Фабио Челестини. В оставшихся матчах сезона командой будет руководить Дмитрий Игдисамов, ранее возглавлявший молодежную команду «армейцев».

Галактионов возглавил «Локомотив» в ноябре 2022 года. Под его руководством «железнодорожники» провели 136 матчей, в которых одержали 71 победу при 33 ничьих и 32 поражениях.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА — шестое. В воскресенье, 10 мая, «железнодорожники» дома сыграют против «Балтики», а «армейцы» на следующий день на выезде сыграют с «Пари НН».

