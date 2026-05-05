Мостовой может покинуть «Зенит» и перейти в московский клуб

По данным источника, Андрей Мостовой может покинуть «Зенит» летом этого года. Источник, знакомый с ситуацией, добавил, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак готов отпустить футболиста в другую команду. Мостовой может стать игроком одного из московских клубов.
В этом сезоне Андрей Мостовой вышел на поле в 31 матче «Зенита» во всех турнирах. Он записал на свой счёт семь голов и три результативные передачи.
Действующий контракт Мостового с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока «Зенита» в 4 млн евро.
«Зенит» набрал 62 очка и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В оставшихся двух матчах сезона команда сыграет с «Сочи» и «Ростовом».