Мостовой может покинуть «Зенит» и перейти в московский клуб

Как сообщает Sport24, Андрей Мостовой недоволен своим положением в петербургском клубе.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

По данным источника, Андрей Мостовой может покинуть «Зенит» летом этого года. Источник, знакомый с ситуацией, добавил, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак готов отпустить футболиста в другую команду. Мостовой может стать игроком одного из московских клубов.

В этом сезоне Андрей Мостовой вышел на поле в 31 матче «Зенита» во всех турнирах. Он записал на свой счёт семь голов и три результативные передачи.

Действующий контракт Мостового с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока «Зенита» в 4 млн евро.

«Зенит» набрал 62 очка и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В оставшихся двух матчах сезона команда сыграет с «Сочи» и «Ростовом».