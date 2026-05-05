Защитник «Спартака» Ву сравнил чемпионаты России и Франции

До перехода в московский «Спартак» 24-летний Кристофер Ву выступал за французские «Ланс» и «Ренн».
— Что скажешь об уровне чемпионата России в сравнении с французским?
— Вижу, что в РПЛ команды поменьше внимания уделяют тактике, при этом футбол требует очень интенсивной физической работы. Здесь больше единоборств и стыков. И это касается матчей со всеми соперниками, включая тех, кто находится в конце таблицы, — заявил Ву в интервью пресс-службе красно-белых.
Камерунец провел в составе красно-белых 24 матча, в которых забил два мяча. За 2 тура до окончания Российской Премьер-лиги «Спартак» набрал 48 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице.
6 мая «Спартак» сыграет дома против московского ЦСКА в финале Пути регионов Кубка России. Начало матча — в 20 часов по московскому времени.