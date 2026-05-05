Легионер «Спартака»: Впервые приехав в РФ, я обалдел от холода

— Ты побывал во многих африканских странах. Где были самые экзотические условия?
— Сразу вспоминаю матч в Ливии. Незадолго до этого там случился вооруженный конфликт, и все вокруг стадиона об этом напоминало: следы от пуль на стенах, обрушенные дома, никакого мобильного интернета. Гнетущая атмосфера. А когда мы забили мяч, с трибун полетели бутылки и яростные оскорбления. Было не по себе.
Если же говорить не про Африку, то меня шокировал визит со сборной в Россию. Это было в 2023 году, поздней осенью. Я просто обалдел от холода. И у меня даже в мыслях не было, что когда-то стану выступать за российский клуб, — рассказал Ву в интервью пресс-службе «Спартака».
24-летний Кристофер Ву перешел в «Спартак» в сентябре 2025 года. Камерунец провел в составе красно-белых 24 матча, в которых забил два мяча. За 2 тура до окончания Российской Премьер-лиги «Спартак» набрал 48 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице.
6 мая «Спартак» сыграет дома против московского ЦСКА в финале Пути регионов Кубка России. Начало матча — в 20 часов по московскому времени.