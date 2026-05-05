Кордоба оценил уровень Дзюбы: У меня огромное уважение к нему

На следующей неделе Кордобе исполнится 33 года. Колумбиец играет за «Краснодар» с 2021 года. В общей сложности он провел за клуб 152 матча, в которых забил 79 мячей и сделал 36 результативных передач. Ранее Джон Кордоба играл за колумбийский «Энвигадо», мексиканские «Дорадо» и «Хагуарес Чьяпас», испанские «Эспаньол» и «Гранаду» и немецкие «Майнц», «Кельн» и «Герту».