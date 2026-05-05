Кордоба оценил уровень Дзюбы: У меня огромное уважение к нему

3 мая «Краснодар» в гостях обыграл «Акрон» со счетом 1:0 благодаря голу Кордобы в матче 28-го тура Российской Премьер-лиги.
— Каково было играть против Артема Дзюбы на поле?
— Дзюба — отличный игрок. У меня огромное уважение к нему.
— Впереди матч с «Динамо» в Кубке России. Реально ли выиграть два трофея?
— У нас будет мало времени, чтобы отдохнуть и подготовиться. Но это уже финальные матчи, поэтому мы будем бороться и делать свою работу, — заявил Кордоба в интервью «Матч ТВ».
7 мая «Краснодар» сыграет дома против московского «Динамо» в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России. Первая игра завершилась вничью 0:0.
На следующей неделе Кордобе исполнится 33 года. Колумбиец играет за «Краснодар» с 2021 года. В общей сложности он провел за клуб 152 матча, в которых забил 79 мячей и сделал 36 результативных передач. Ранее Джон Кордоба играл за колумбийский «Энвигадо», мексиканские «Дорадо» и «Хагуарес Чьяпас», испанские «Эспаньол» и «Гранаду» и немецкие «Майнц», «Кельн» и «Герту».