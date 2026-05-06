«Ростов» получил лицензию для участия в РПЛ в сезоне-2026/27

«Сегодня состоялось заседание комиссии по лицензированию Российского футбольного союза, по итогам которого было принято решение о выдаче нашему клубу лицензии, необходимой для участия в чемпионате России на сезон-2026/27. “Ростов” менее чем за год выполнил необходимые условия, в частности, существенно сократил большую задолженность, с которой клуб вступил в текущий сезон», — сказано в заявлении клуба.
Ранее сообщалось, что «Ростов» может не доиграть текущий сезон из-за долгов, которые превышают один миллиард рублей. В апреле генеральный директор клуба Игорь Гончаров заявил, что эта задолженность была сокращена за счет конвертации долга в акции. После этого общий долг «Ростова» составлял около 500 млн рублей.
«Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В понедельник, 11 мая, «желто-синие» на выезде сыграют против «Акрона». Начало матча — в 13:00 по московскому времени.