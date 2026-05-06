«Ростов» получил лицензию для участия в РПЛ в сезоне-2026/27

«Сегодня состоялось заседание комиссии по лицензированию Российского футбольного союза, по итогам которого было принято решение о выдаче нашему клубу лицензии, необходимой для участия в чемпионате России на сезон-2026/27. “Ростов” менее чем за год выполнил необходимые условия, в частности, существенно сократил большую задолженность, с которой клуб вступил в текущий сезон», — сказано в заявлении клуба.