Матч-центр
Футбол. Кубок России
20:00
Спартак
:
ЦСКА
П1
1.75
X
4.15
П2
4.45
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
ПСЖ
П1
1.63
X
5.60
П2
4.35
Футбол. Кубок России
07.05
Краснодар
:
Динамо
П1
2.16
X
3.70
П2
3.45
Футбол. Лига Европы
07.05
Фрайбург
:
Брага
П1
1.80
X
3.73
П2
4.80
Футбол. Лига Европы
07.05
Астон Вилла
:
Ноттингем Форест
П1
1.76
X
3.95
П2
4.70
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
1
:
Атлетико
0
П1
X
П2

Мажич поддержал решение отменить гол Кордобы в ворота «Акрона»

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Милорад Мажич поддержал решение арбитра Евгения Буланова в матче «Краснодара» и «Акрона».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РФС

Евгений Буланов отменил гол форварда «Краснодара» Джона Кордобы в матче 28‑го тура Российской Премьер-лиги против тольяттинского «Акрона». Встреча в Самаре завершилась со счетом 1:0 в пользу «быков». Буланов на 53‑й минуте отменил мяч Кордобы после видеопросмотра из‑за фола в атаке.

«Мы должны обсуждать этот эпизод очень внимательно: где он случился, какая была фаза атаки, в какой зоне. Этот эпизод случился в штрафной площади. Кордоба двумя руками придерживал руку своего соперника, после этого он сразу получил преимущество, не было другого защитника, который мог бы попытаться защитить ворота. Не будь этого защитника, у Кордобы была бы свободная зона, он бы сразу забил гол. Трогал защитник “Акрона” Кордобу за майку? Нет. Мы должны обсуждать факт. Кордоба сразу получил преимущество и забил гол, это атакующая фаза. Здесь очень важно, насколько близко момент был у ворот. Защитник потерял позицию, когда его потянули за руку», — сказал Мажич в программе «Правила игры» на телеканале «Матч Премьер».

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 63 очками. В следующем туре «Краснодар» 11 мая сыграет на выезде с московским «Динамо».

Акрон
0:1
Первый тайм: 0:0
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 28
3.05.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Заур Тедеев
Мурад Мусаев
Голы
Краснодар
Джон Кордоба
(Эдуард Сперцян)
72′
Составы команд
Акрон
88
Виталий Гудиев
71
Дмитрий Пестряков
21
Роберто Фернандес
11
Жилсон Тавареш Беншимол
26
Родриго Эшковал
82′
19
Марат Бокоев
80
Хетаг Хосонов
24
Йонуц Неделчару
78′
2
Йомар Роча
35
Ифет Джаковац
63′
78′
90
Александр Морозов
22
Артем Дзюба
57′
15
Стефан Лончар
8
Константин Марадишвили
65′
6
Максим Кузьмин
Краснодар
1
Станислав Агкацев
20
Джованни Гонсалес
69′
15
Лукас Оласа
9
Джон Кордоба
3
Тормена
5
Жубал
53
Александр Черников
6
Кевин Ленини
11
Жоау Батчи
71′
23
Хуан Мануэль Боселли
88
Никита Кривцов
71′
90
Дэвид Мозес Кобнан
10
Эдуард Сперцян
90′
17
Валентин Пальцев
Статистика
Акрон
Краснодар
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
9
15
Удары в створ
3
5
Угловые
2
1
Фолы
8
11
Офсайды
3
6
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
