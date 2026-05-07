Один из лучших бомбардиров ЦСКА избежал перелома во время матча

6 мая ЦСКА в финале «Пути регионов» Кубка России проиграл «Спартаку» со счетом 0:1. Глебов, который пропустил три матча чемпионата из-за травмы, вошел в игру на 46-й минуте встречи. Через несколько минут он столкнулся с Жедсоном, долго не мог подняться, но продолжил игру. На 89-й минуте он вновь сильно захромал, сел на поле и все же был заменен.