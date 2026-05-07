Один из лучших бомбардиров ЦСКА избежал перелома во время матча

Атакующий полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов прошел обследование после травмы, полученной в концовке дерби. Как сообщает пресс-служба ЦСКА, у 20-летнего Глебова выявлен сильный ушиб плюснефалангового сустава. При этом футболист избежал перелома костей и повреждения сухожилий. ЦСКА не называет точных сроков восстановления Глебова — все будет зависеть от динамики восстановления.
6 мая ЦСКА в финале «Пути регионов» Кубка России проиграл «Спартаку» со счетом 0:1. Глебов, который пропустил три матча чемпионата из-за травмы, вошел в игру на 46-й минуте встречи. Через несколько минут он столкнулся с Жедсоном, долго не мог подняться, но продолжил игру. На 89-й минуте он вновь сильно захромал, сел на поле и все же был заменен.
В текущем сезоне 20-летний Глебов провел за ЦСКА 33 матча во всех турнирах, забил семь матчей и отдал три результативные передачи.
Футболист является одним из лучших бомбардиров ЦСКА в Российской Премьер-лиге. На его счету пять мячей. Он уступает по этому показателю Матвею Кисляку и Ивану Облякову, на счету которых по шесть мячей.
