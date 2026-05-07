Один из лучших бомбардиров ЦСКА избежал перелома во время матча

Как сообщает пресс-служба клуба, полузащитнику ЦСКА Кириллу Глебову диагностировали сильный ушиб первого плюснефалангового сустава в матче финала Пути регионов Кубка России.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Атакующий полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов прошел обследование после травмы, полученной в концовке дерби. Как сообщает пресс-служба ЦСКА, у 20-летнего Глебова выявлен сильный ушиб плюснефалангового сустава. При этом футболист избежал перелома костей и повреждения сухожилий. ЦСКА не называет точных сроков восстановления Глебова — все будет зависеть от динамики восстановления.

6 мая ЦСКА в финале «Пути регионов» Кубка России проиграл «Спартаку» со счетом 0:1. Глебов, который пропустил три матча чемпионата из-за травмы, вошел в игру на 46-й минуте встречи. Через несколько минут он столкнулся с Жедсоном, долго не мог подняться, но продолжил игру. На 89-й минуте он вновь сильно захромал, сел на поле и все же был заменен.

В текущем сезоне 20-летний Глебов провел за ЦСКА 33 матча во всех турнирах, забил семь матчей и отдал три результативные передачи.

Футболист является одним из лучших бомбардиров ЦСКА в Российской Премьер-лиге. На его счету пять мячей. Он уступает по этому показателю Матвею Кисляку и Ивану Облякову, на счету которых по шесть мячей.

Спартак
1:0
Первый тайм: 1:0
ЦСКА
Футбол, Кубок России, Путь регионов. Финал
6.05.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Хуан Карлос Карседо
Дмитрий Игдисамов
Голы
Спартак
Руслан Литвинов
10′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
68
Руслан Литвинов
40′
18
Наиль Умяров
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
83
Жедсон Фернандеш
47
Роман Зобнин
76′
27
Игорь Дмитриев
7
Пабло Солари
89′
17
Владислав Саусь
10
Маркиньос
60′
35
Кристофер Мартинс
9
Манфред Угальде
76′
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
89′
89′
11
Ливай Гарсия
ЦСКА
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
31
Матвей Кисляк
10
Иван Обляков
68′
4
Жоао Виктор
69′
79
Кирилл Данилов
22′
6
Дмитрий Баринов
61′
9
Лусиано Гонду
46′
17
Кирилл Глебов
89′
62
Имран Фиров
11
Тамерлан Мусаев
76′
97
Максим Воронов
52
Артем Бандикян
61′
20
Матия Попович
Статистика
Спартак
ЦСКА
Желтые карточки
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
