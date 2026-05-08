Анюков: легионеры нужны РПЛ — с ними россияне прогрессируют

Бывший защитник «Зенита» и сборной России Александр Анюков высказался о роли и значении иностранных игроков в РПЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Для меня без разницы — русский или иностранец. И с теми и с другими нужно работать. Конечно, хотелось бы иметь больше молодых россиян, особенно воспитанников клуба, но пока, к сожалению, такого нет. В то же время мое мнение не изменилось: иностранцы нужны. С легионерами чемпионат становится сильнее. И местные футболисты, тренируясь и играя с ними и против них, растут — по себе знаю. Смотря на бразильцев “Зенита”, те же Шилов или Кондаков быстрее прогрессируют. Если они в таком духе продолжат, то обещают вырасти в хороших футболистов», — сказал Анюков.

Ранее Минспорт России утвердил новый формат лимита на легионеров на сезон-2026/27, согласно которому клубы смогут включать в заявку на сезон не более 12 легионеров и одновременно выпускать на поле не более семи иностранных игроков. В этом сезоне в РПЛ действует лимит по формуле «13+8».

Анюков провел 360 матчей в РПЛ за «Крылья Советов» и «Зенит», а также сыграл 76 матчей за сборную России. В 2020 году он закончил игровую карьеру и вошел в тренерский штаб Сергея Семака в «Зените», где и работает по сей день.