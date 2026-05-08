Анюков: легионеры нужны РПЛ — с ними россияне прогрессируют

«Для меня без разницы — русский или иностранец. И с теми и с другими нужно работать. Конечно, хотелось бы иметь больше молодых россиян, особенно воспитанников клуба, но пока, к сожалению, такого нет. В то же время мое мнение не изменилось: иностранцы нужны. С легионерами чемпионат становится сильнее. И местные футболисты, тренируясь и играя с ними и против них, растут — по себе знаю. Смотря на бразильцев “Зенита”, те же Шилов или Кондаков быстрее прогрессируют. Если они в таком духе продолжат, то обещают вырасти в хороших футболистов», — сказал Анюков.