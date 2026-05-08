Клубы РПЛ начнут стыковые матчи с командами Первой лиги на выезде

Клубы Первой лиги по итогам жеребьевки получили право принять первые стыковые матчи с командами Российской премьер-лиги (РПЛ) за место в элитном дивизионе в следующем сезоне. Об этом сообщается на сайте РФС.
Первые матчи пройдут 20 мая, ответные состоятся 23 мая уже на поле клубов РПЛ. Прямую путевку в РПЛ получают две лучшие команды Первой лиги, а третья и четвертая проведут стыковые матчи с 14-м и 13-м клубами РПЛ соответственно.
В РПЛ за два тура до финиша на 13-м месте «Оренбург» (26 очков), на 14-м — махачкалинское «Динамо» (24), на 15-м — «Пари НН» (22), на 16-м — «Сочи» (21).
За два тура до конца сезона Первой лиги в топ-4 входят воронежский «Факел» (64 очка), московская «Родина» (62), екатеринбургский «Урал» (58) и волгоградский «Ротор» (53).