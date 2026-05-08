Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Чайка
0
:
Черноморец
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
15.00
П2
1.33
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Факел
0
:
СКА-Хабаровск
0
Все коэффициенты
П1
3.44
X
1.77
П2
11.75
Футбол. Первая лига
20:30
Родина
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.93
П2
9.40
Футбол. Германия
21:30
Боруссия Д
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.50
П2
4.48
Футбол. Италия
21:45
Торино
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
2.66
X
3.25
П2
2.85
Футбол. Франция
21:45
Ланс
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.31
П2
6.83
Футбол. Испания
22:00
Леванте
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.35
П2
2.95

«Локомотив» указал продажу Батракова в доходной части на сезон-2026/27

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», для прохождения лицензирования на сезон-2026/27 «Локомотив» в заявочных документах указал средства от продажи Алексея Батракова.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По данным источника, финансовая стабильность железнодорожников на будущий сезон напрямую зависит от успешных исходящих трансферов, так как именно продажа футболистов, а не традиционные источники дохода (спонсоры, билеты, мерчандайзинг), рассматривается как гарант поступления средств.

Агент Алексея Батракова Владимир Кузьмичев высказался о возможном уходе футболиста в летнее трансферное окно.

— «Локомотив» готов рассмотреть продажу, если получит предложение. Был ли запрос от клуба, чтобы Батраков ушел ради финансовой отчетности? Такого точно нет, — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Алексей Батраков в сезоне-2025/26 провел за «Локомотив» 35 матчей, забил 17 голов и сделал 12 результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего полузащитника в 25 миллионов евро.

По данным СМИ, для европейских клубов в контракте Батракова прописана опция выкупа за 16 миллионов евро.

Узнать больше по теме
Биография Алексея Батракова: карьера и личная жизнь футболиста
Алексея Батракова по праву можно назвать одним из главных открытий последних лет в российском футболе. Феномен полузащитника «Локомотива» заключается в стремительном прогрессе, который страна увидела в прошлом сезоне. В этом голу Алексей продолжает «разрывать» РПЛ. А это отличный повод узнать биографию спортсмена.
Читать дальше