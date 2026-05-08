«Локомотив» указал продажу Батракова в доходной части на сезон-2026/27

По данным источника, финансовая стабильность железнодорожников на будущий сезон напрямую зависит от успешных исходящих трансферов, так как именно продажа футболистов, а не традиционные источники дохода (спонсоры, билеты, мерчандайзинг), рассматривается как гарант поступления средств.
Агент Алексея Батракова Владимир Кузьмичев высказался о возможном уходе футболиста в летнее трансферное окно.
— «Локомотив» готов рассмотреть продажу, если получит предложение. Был ли запрос от клуба, чтобы Батраков ушел ради финансовой отчетности? Такого точно нет, — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».
Алексей Батраков в сезоне-2025/26 провел за «Локомотив» 35 матчей, забил 17 голов и сделал 12 результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего полузащитника в 25 миллионов евро.
По данным СМИ, для европейских клубов в контракте Батракова прописана опция выкупа за 16 миллионов евро.