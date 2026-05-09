Максим Глушенков оценил борьбу «Зенита» и «Краснодара» за золото РПЛ

По словам футболиста, в межсезонье предполагалось, что весной развернется напряженная борьба за золотые медали с участием нескольких команд. На вопрос, ожидал ли он, что на финишной прямой останутся лишь два претендента, Глушенков ответил: «Языком можно молоть все что хочешь. Остальное решается на поле. Как ситуация складывается, такой она быть и должна».