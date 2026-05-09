Максим Глушенков оценил борьбу «Зенита» и «Краснодара» за золото РПЛ

За два тура до завершения сезона «Зенит» располагается на второй строчке турнирной таблицы, уступая «Краснодару» одно очко.
По словам футболиста, в межсезонье предполагалось, что весной развернется напряженная борьба за золотые медали с участием нескольких команд. На вопрос, ожидал ли он, что на финишной прямой останутся лишь два претендента, Глушенков ответил: «Языком можно молоть все что хочешь. Остальное решается на поле. Как ситуация складывается, такой она быть и должна».
Отвечая на вопрос о преимуществах «Зенита» и «Краснодара» перед другими клубами, хавбек заявил: «Игровыми взаимодействиями, сыгранностью, стабильностью».
Завтра, 10 мая, «Зенит» проведет домашний матч 29-го тура РПЛ против «Сочи». Встреча начнется в 15:00 (мск).