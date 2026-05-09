Черчесов назвал сильные стороны махачкалинского «Динамо» перед матчем

Как сообщает официальный сайт клуба, специалист охарактеризовал соперника как «крепкую команду», отметив, что такой она была и в прошлом сезоне.
«Понятно, что у каждого клуба есть свои стороны, а махачкалинцев — это командный дух, боевитость, организованность, что они особенно показали в выездном матче с “Краснодаром”», — заявил Черчесов.
Тренер также отметил, что «Ахмату» было непросто во встрече с «Пари Нижний Новгород», который сменил наставника. При этом, по его словам, у «Динамо» сохраняется прежний тренерский штаб. «Так что нас все равно ждет непростой матч», — добавил он.