Мостовой сравнил Луиса Энрике с Халком и Малкомом

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой дал оценку игре нападающего петербургского «Зенита» Луиса Энрике. В эксклюзивном интервью корреспонденту «Совспорта» Михаилу Можаровскому он сравнил бразильца с другими легионерами, ранее выступавшими за клуб.
«Халк и Малком сильнее Луиса Энрике. По крайней мере, их влияние на результат было гораздо весомее. Энрике — топ-игрок по меркам РПЛ, но во многих матчах он оставался в тени. Может, где-то не до конца выкладывался. А индивидуального мастерства там много. Если бы он играл на сто процентов своих возможностей весь сезон, “Зенит” бы уже досрочно выиграл РПЛ», — заявил Мостовой.
Команда под руководством Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) за два тура до завершения чемпионата. «Сине-бело-голубые» отстают от «Краснодара» на одно очко.
В текущем сезоне РПЛ Луис Энрике принял участие в 26 матчах за «Зенит», отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.