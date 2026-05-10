18-летнего Данилова признали лучшим игроком ЦСКА в апреле

О результатах голосования сообщила пресс-служба ЦСКА в официальном Telegram-канале клуба.
18-летний защитник набрал 9650 голосов в опросах среди болельщиков в Telegram и «ВКонтакте». Второе место занял Даниил Круговой, получивший 2732 голоса. Также в число претендентов вошли Матвей Кисляк, Иван Обляков, Лусиано Гонду и Дмитрий Баринов.
Кроме того, Данилов стал лучшим и по итогам голосования экспертов.
Воспитанник ЦСКА дебютировал за основную команду 1 марта 2026 года в матче Российской премьер-лиги против «Ахмата». В нынешнем сезоне защитник провел 13 матчей в чемпионате России и Кубке страны.
За два тура до окончания сезона РПЛ ЦСКА занимает шестое место в таблице.