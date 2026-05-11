Бителло заявил, что чувствует себя в России безопаснее, чем в Бразилии

Бразильский футболист признался, что чувствует себя комфортно в Москве и высоко оценивает уровень российского чемпионата.
«Москва — очень красивый город. Я чувствую себя здесь комфортно и безопасно — безопаснее, чем в Бразилии. Плюс РПЛ — очень сильный чемпионат, который мне нравится», — заявил Бителло в интервью пресс-службе «Динамо».
Полузащитник перешел в московский клуб из «Гремио» осенью 2023 года. По данным СМИ, сумма трансфера составила около 10 млн евро.
В нынешнем сезоне 26-летний футболист провел за «Динамо» 36 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал 11 результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Бителло в 14 млн евро.
За два тура до конца сезона РПЛ «Динамо» продолжает борьбу за место в верхней части турнирной таблицы.