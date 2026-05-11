Семин назвал главным достижением в «Локомотиве» любовь болельщиков

11 мая легендарному тренеру исполнилось 79 лет. Семин несколько раз возглавлял «Локомотив» и работал в клубе в общей сложности более 20 лет.
Специалист рассказал, что главным итогом своей работы считает формирование большой фанатской базы клуба.
«Это самое большое завоевание того времени. Не призы, не награды, не кубки и не чемпионства, а любовь болельщиков», — заявил Семин в интервью пресс-службе «Локомотива».
По словам тренера, в 1990-х у железнодорожников было не так много поклонников, однако успехи команды постепенно изменили ситуацию.
Семин отметил, что клуб активно занимался популяризацией: проводил открытые тренировки, приглашал болельщиков на базу и работал со школами в районе Черкизово.
«Но если нет побед, никто не будет ходить на матчи. Постепенно появились группы болельщиков, это стало модно», — добавил специалист.
Под руководством Семина «Локомотив» трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз завоевывал Кубок страны и трижды — Суперкубок России.