Мостовой раскритиковал разговоры о борьбе «Балтики» за медали

В 29-м туре чемпионата России калининградский клуб уступил «Локомотиву» со счетом 0:1 и лишился возможности завершить сезон в тройке призеров.
После матча Мостовой напомнил, что на протяжении сезона скептически относился к разговорам о борьбе «Балтики» за медали.
«О чем я и говорил весь год, когда кто-то расхваливал “Балтику” с пеной у рта. Слушать это было противно. Молодцы, что так долго продержались, но я всегда говорил: “Давайте посмотрим концовку сезона”», — заявил Мостовой в эфире «Матч ТВ».
По мнению бывшего полузащитника сборной России, калининградцам еще повезло сохранить место в верхней части таблицы.
«Еще хорошо, что ЦСКА плохо провел этот отрезок, иначе они бы обогнали “Балтику”. И “Рубин” мог догнать», — добавил Мостовой.
За тур до окончания чемпионата «Балтика» сохраняет шансы завершить сезон на четвертом месте.
Михаил Галактионов
Андрей Талалаев
Александр Руденко
4′
Илья Петров
66′
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
25
Данил Пруцев
93
Артем Карпукас
10
Дмитрий Воробьев
78′
85
Евгений Морозов
65′
32
Лукас Вера
83′
8
Владислав Сарвели
7
Зелимхан Бакаев
64′
83′
14
Никита Салтыков
19
Александр Руденко
68′
9
Сергей Пиняев
59
Егор Погостнов
17′
23′
24
Максим Ненахов
44
Егор Любаков
21
Эдуардо Андерсон
4
Натан Гассама
84′
16
Кевин Андраде
12′
2
Сергей Варатынов
23
Мингиян Бевеев
90+2′
15
Тентон Йенне
60′
26
Иван Беликов
73
Максим Петров
60′
90
Чиносо Оффор
18
Дерик Ласерда
46′
11
Юрий Ковалев
10
Илья Петров
72′
14
Стефан Ковач
8
Андрей Мендель
72′
5
Айман Мурид
Главный судья
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
