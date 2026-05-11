Комик Абрамов пошутил о возможном возвращении Дзюбы в «Спартак»

Ранее в СМИ и среди футбольных экспертов обсуждалась возможность возвращения нападающего «Акрона» Артема Дзюбы в «Спартак».
Абрамов признался, что не воспринимает подобные разговоры всерьез.
«Когда “Спартак” выиграет Лигу чемпионов, тогда Дзюба сможет вернуться. Прямо на следующий день», — заявил комик в интервью Legalbet.
Также Абрамов с юмором отреагировал на упоминание ветеранов и экспертов, поддерживающих идею возвращения форварда.
«Ветераны и эксперты — это кто? Шишкин? Я вообще впервые слышу об этом», — добавил он.
36-летний Дзюба выступает за «Акрон» с 2025 года. Ранее форвард играл за «Спартак», «Зенит», «Локомотив» и ряд других клубов.
В составе сборной России Дзюба является одним из лучших бомбардиров в истории команды.