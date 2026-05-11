«Крылья Советов» и «Акрон» разыграют место в РПЛ в очном матче

После 29 туров команды занимают соседние места в нижней части турнирной таблицы Мир РПЛ. «Крылья Советов» идут 12-ми, а «Акрон» располагается на 13-й позиции, которая отправляет клуб в стыковые матчи.
В заключительном туре чемпионата соперники встретятся между собой в Самаре.
Если «Крылья Советов» победят или сыграют вничью, то сохранят место в Премьер-лиге напрямую, а «Акрон» будет вынужден играть стыковые матчи против представителя Первой лиги.
Победа тольяттинского клуба позволит «Акрону» избежать переходных игр. В этом случае в зону стыков опустятся уже «Крылья Советов».
Матч пройдет 17 мая в Самаре и начнется в 18:00 по московскому времени.