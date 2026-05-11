Экс-игрок «Оренбурга» сравнил цены в России и Европе

Бывший футболист «Оренбурга», а ныне игрок «Сараево» Ренато Гойкович рассказал о своих впечатлениях от жизни в России.
По словам защитника, особенно его удивили цены на жилье и такси.
«Когда я впервые приехал в Россию, там все было действительно намного дешевле, чем в Европе. Я помню, что снимал в Оренбурге новую хорошую квартиру за 37 тысяч рублей. А такси на 7−8 километров стоило около 250 рублей», — заявил Гойкович в интервью «РБ Спорт».
При этом футболист отметил, что со временем цены в России выросли.
«Потом политическая ситуация начала меняться, и цены тоже поднялись. Но в целом в России все равно намного дешевле, чем в Европе», — добавил босниец.
30-летний Гойкович выступал за «Оренбург» с 2020 по 2025 год. Вместе с командой он выходил в РПЛ и провел более 100 матчей за клуб.