Карседо выдал лучший старт во главе «Спартака» со времен Карреры

Главный тренер московского «Спартака» Хуан Карседо одержал десятую победу во главе «красно-белых».

Источник: РИА "Новости"

Накануне «Спартак» в матче 29-го тура РПЛ дома обыграл казанский «Рубин» (2:1).

Карседо одержал 10 побед за 15 матчей. Быстрее этой отметки в ХХI веке достигал только итальянец Массимо Каррера (10 побед в 14 матчах) в сезоне-2016/17, который стал для «красно-белых» чемпионским.

Хуан Карседо возглавил «Спартак» в январе этого года, сменив на этом посту серба Деяна Станковича. Под руководством 52-летнего испанца «красно-белые» вышли в Суперфинал Кубка России, поочередно выбив в пути регионов «Зенит» (0:0, пен. 7:6) и ЦСКА (1:0).

«Спартак» занимает четвертое место в РПЛ и на два балла отстает от идущего третьим «Локомотива». В воскресенье, 17 мая, подопечные Карседо завершат чемпионат выездной игрой против махачкалинского «Динамо». Начало матча — в 18:00 по московскому времени.

В Суперфинале Кубка России «Спартак» сыграет против «Краснодара». Матч пройдет 24 мая на стадионе «Лужники» в Москве.

