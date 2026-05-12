Талалаев заявил, что в РПЛ может появиться женщина-тренер

В апреле берлинский «Унион» стал первым клубом из пятерки ведущих европейских чемпионатов, назначившим тренером женщину. 34-летняя Мари-Луизе Эта была назначена исполняющей обязанности главного тренера до конца текущего сезона. Под ее руководством команда провела четыре матча, по разу победив и сыграв вничью, потерпев при этом два поражения.
«Сейчас в Германии женщина тренирует. Может ее сейчас пригласят», — сказал Талалаев, отвечая на вопрос о возможности и сроках появления в РПЛ женщины-тренера.
11 мая Андрей Талалаев был награжден премией «Серебряная лань» как лучший тренер 2025 года.
Андрей Талалаев возглавил «Балтику» в сентябре 2024 года. Под его руководством калининградцы выиграли Первую лигу и вышли в РПЛ. После 29 проведенных туров Российской премьер-лиги калининградская команда набрала 46 баллов и занимает шестую строчку в турнирной таблице. В заключительном поединке чемпионата подопечные Талалаева примут московское «Динамо». Встреча состоится в воскресенье, 17 мая.
Ранее 53-летний специалист работал главным тренером в «Крыльях Советов», «Ахмате», московском «Торпедо» и подмосковных «Химках».