Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
20:00
Сельта
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.90
П2
4.37
Футбол. Испания
21:00
Бетис
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.44
П2
5.44
Футбол. Испания
22:30
Осасуна
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.60
П2
2.71
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Лидс
1
П1
X
П2

Талалаев заявил, что в РПЛ может появиться женщина-тренер

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев допустил, что в Российской Премьер-лиге (РПЛ) могут начать работать специалисты-женщины. Об этом сообщает РИА Новости.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В апреле берлинский «Унион» стал первым клубом из пятерки ведущих европейских чемпионатов, назначившим тренером женщину. 34-летняя Мари-Луизе Эта была назначена исполняющей обязанности главного тренера до конца текущего сезона. Под ее руководством команда провела четыре матча, по разу победив и сыграв вничью, потерпев при этом два поражения.

«Сейчас в Германии женщина тренирует. Может ее сейчас пригласят», — сказал Талалаев, отвечая на вопрос о возможности и сроках появления в РПЛ женщины-тренера.

11 мая Андрей Талалаев был награжден премией «Серебряная лань» как лучший тренер 2025 года.

Андрей Талалаев возглавил «Балтику» в сентябре 2024 года. Под его руководством калининградцы выиграли Первую лигу и вышли в РПЛ. После 29 проведенных туров Российской премьер-лиги калининградская команда набрала 46 баллов и занимает шестую строчку в турнирной таблице. В заключительном поединке чемпионата подопечные Талалаева примут московское «Динамо». Встреча состоится в воскресенье, 17 мая.

Ранее 53-летний специалист работал главным тренером в «Крыльях Советов», «Ахмате», московском «Торпедо» и подмосковных «Химках».

Футбол. Премьер-лига
17.05
Балтика
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.62
П2
2.75
Узнать больше по теме
Биография Андрея Талалаева: карьера и личная жизнь футбольного тренера
Андрей Талалаев в настоящее время переживает невероятную волну популярности. Тренер, то и дело курсировавший между аутсайдерами РПЛ, ФНЛ и телевидением, в этом году построил крепкую команду в Калининграде. «Балтика» всё ещё идёт в группе лидеров чемпионата и не собирается останавливаться. Такого в биографии русского Раньери прежде не случалось.
Читать дальше