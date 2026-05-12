Лукин раскритиковал конфликт игроков ЦСКА прямо во время матча

Защитник ЦСКА Матвей Лукин прокомментировал конфликт между одноклубниками Владиславом Торопом и Жоао Виктором во время матча 29-го тура РПЛ против «Пари НН».
В концовке первого тайма после одной из атак нижегородцев футболисты начали выяснять отношения прямо на поле, а главному арбитру Андрею Прокопову пришлось вмешаться и разнимать игроков.
«Если честно, я ребятам немножко напихал за это. Такого быть не должно. Если есть вопросы друг к другу — выясняйте их в раздевалке», — заявил Лукин в интервью «Матч ТВ».
По словам футболиста, подобные сцены могут негативно сказаться на команде.
«Когда такое происходит на поле, соперник видит, что у нас что-то не так. Да и у болельщиков появляются вопросы. Эмоции должны быть направлены против соперника», — отметил Лукин.
Защитник добавил, что после игры конфликт был исчерпан.
«Все нормально, это был просто эмоциональный всплеск. Но за своих надо стоять горой», — сказал игрок ЦСКА.
Матч завершился победой армейцев со счетом 2:1. После 29 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
