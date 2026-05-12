Тюкавин назвал вратаря, которому было сложнее всего забить

На канале Надежды Стрелец вышел футбольный выпуск, в котором известный блогер взяла интервью у главного тренера сборной России Валерия Карпина.
Во второй части выпуска 10-летний сын Надежды, Платон, воспитанник «Динамо», сам попробовал себя в роли интервьюера. Он поговорил с нападающим бело-голубых Константином Тюкавиным, который среди прочего рассказал, кому из вратарей ему было сложнее всего забить.
— Какому вратарю было труднее всего забить?
— Наверное, Игорю Акинфееву. Пока что у меня всего один гол против него, — признался 23-летний Тюкавин, отметив голкипера ЦСКА.
Напомним, Акинфеев завершил сезон досрочно, получив травму. Игорь Акинфеев не играл из-за травмы с 4 апреля. В последний раз 40-летний вратарь появился на поле в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (2:1). ЦСКА занимает шестое место в чемпионате с 45 очками в 27 встречах.