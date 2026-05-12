КДК РФС рассмотрит инцидент с вратарем «Пари НН» Медведевым

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) займется рассмотрением неспортивного поведения вратаря «Пари Нижний Новгород» Никиты Медведева, сообщили в пресс-службе РФС.
Ранее ТАСС сообщал, что 11 мая «Пари НН» дома уступил московскому ЦСКА со счетом 1:2 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). После игры Медведев выразил недовольство плакатами болельщиков в поддержку бывшего главного тренера команды Алексея Шпилевского и позволил себе нецензурные оскорбления в адрес фанатов.
— В конце матча [появились] эти плакаты, которые вы все видели. Эти болельщики могут нас больше не поддерживать и не болеть. Я такого нигде еще не видел. Команда бьется всю игру, когда увидел это, чуть с ума не сошел. Не надо с такой поддержкой приходить. Пусть лучше приходят два‑три человека, которые нас искренне будут поддерживать. А те, кто эти акции устраивают, пусть дома сидят и другую команду поддерживают. Я тут два года жопу рву за эту команду, смотрю на трибуну и вижу эти плакаты. В честь чего? Ребята, сидите дома, не надо так команду поддерживать, — передает слова Медведева корреспондент «Матч ТВ».
Заседание КДК РФС назначено на 14 мая, и Медведев приглашен принять в нем участие.
Главный судья
Андрей Прокопов
(Россия, Ярославль)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
