Футбол. Испания
1-й тайм
Сельта
1
:
Леванте
0
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.00
П2
11.00
Футбол. Испания
21:00
Бетис
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.44
П2
5.20
Футбол. Испания
22:30
Осасуна
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.65
П2
2.75
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Лидс
1
П1
X
П2

КДК РФС рассмотрит инцидент с вратарем «Пари НН» Медведевым

Никита Медведев нецензурно оскорблял болельщиков своей команды.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) займется рассмотрением неспортивного поведения вратаря «Пари Нижний Новгород» Никиты Медведева, сообщили в пресс-службе РФС.

Ранее ТАСС сообщал, что 11 мая «Пари НН» дома уступил московскому ЦСКА со счетом 1:2 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). После игры Медведев выразил недовольство плакатами болельщиков в поддержку бывшего главного тренера команды Алексея Шпилевского и позволил себе нецензурные оскорбления в адрес фанатов.

— В конце матча [появились] эти плакаты, которые вы все видели. Эти болельщики могут нас больше не поддерживать и не болеть. Я такого нигде еще не видел. Команда бьется всю игру, когда увидел это, чуть с ума не сошел. Не надо с такой поддержкой приходить. Пусть лучше приходят два‑три человека, которые нас искренне будут поддерживать. А те, кто эти акции устраивают, пусть дома сидят и другую команду поддерживают. Я тут два года жопу рву за эту команду, смотрю на трибуну и вижу эти плакаты. В честь чего? Ребята, сидите дома, не надо так команду поддерживать, — передает слова Медведева корреспондент «Матч ТВ».

Заседание КДК РФС назначено на 14 мая, и Медведев приглашен принять в нем участие.

Пари Нижний Новгород
1:2
Первый тайм: 1:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 29
11.05.2026, 15:15 (МСК UTC+3)
Совкомбанк Арена
Главные тренеры
Вадим Гаранин
Дмитрий Игдисамов
Голы
Пари Нижний Новгород
Даниил Лесовой
(Олакунле Олусегун)
44′
ЦСКА
Данила Козлов
(Имран Фиров)
88′
Имран Фиров
(Матия Попович)
90′
Составы команд
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
3
Юрий Коледин
25
Свен Карич
78
Николай Калинский
40′
6
Алекс Опоку Сарфо
22
Никита Каккоев
29
Лука Веснер Тичич
84′
77
Андрей Ивлев
88
Даниил Лесовой
28′
46′
2
Виктор Александров
88′
40
Олакунле Олусегун
72′
14
Матвей Урванцев
21
Реналдо Сефас
42′
27
Вячеслав Грулев
4
Илья Кирш
46′
10
Адриан Бальбоа
ЦСКА
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
31
Матвей Кисляк
79
Кирилл Данилов
10
Иван Обляков
2
Матеус Рейс
67′
20
Матия Попович
52
Артем Бандикян
58′
62
Имран Фиров
11
Тамерлан Мусаев
58′
97
Максим Воронов
4
Жоао Виктор
73′
90
Матвей Лукин
6
Дмитрий Баринов
57′
18
Данила Козлов
Статистика
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
Желтые карточки
4
0
Удары (всего)
18
16
Удары в створ
5
3
Угловые
5
3
Фолы
17
5
Офсайды
4
3
Судейская бригада
Главный судья
Андрей Прокопов
(Россия, Ярославль)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти