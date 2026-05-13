Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
20:00
Эспаньол
:
Атлетик
П1
2.78
X
3.27
П2
2.71
Футбол. Испания
20:00
Вильярреал
:
Севилья
П1
2.02
X
3.58
П2
3.90
Футбол. Франция
20:00
Брест
:
Страсбур
П1
2.79
X
3.61
П2
2.50
Футбол. Англия
22:00
Манчестер Сити
:
Кристал Пэлас
П1
1.21
X
8.00
П2
13.50
Футбол. Франция
22:00
Ланс
:
ПСЖ
П1
3.20
X
4.02
П2
2.11
Футбол. Испания
22:30
Алавес
:
Барселона
П1
3.49
X
3.90
П2
2.04
Футбол. Испания
22:30
Хетафе
:
Мальорка
П1
2.31
X
3.10
П2
3.58
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
2
:
Эльче
1
П1
X
П2

Лунев: Хочу войти в историю «Динамо» и выиграть с клубом трофей

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунев высказался о своем будущем в клубе.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

34-летний Лунев выступает в «Динамо» с лета 2024 года. Его действующее соглашение рассчитано до конца июня 2026 года.

— Почему вы так долго не играли?


— Была травма, рецидив — три раза.

— У вас не набралось количество минут для автоматического продления контракта. Что вы думаете насчет своего будущего?


— Поживем — увидим. Мой настрой и желание — выиграть с «Динамо» трофей, помочь это сделать. А решит руководство. Мне, конечно, хотелось бы остаться в «Динамо». Я бы хотел войти в историю клуба и выиграть титул, — приводит слова Лунева «РБ Спорт».

Андрей Лунев провел за «Динамо» 47 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 56 голов и 10 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. В нынешнем сезоне на счету голкипера 17 матчей.

«Динамо» располагается на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ с 42 очками. В заключительном туре бело-голубые 17 мая на выезде встретятся калининградской «Балтикой». В финале Пути РПЛ Кубка России «Динамо» по сумме двух встреч уступило «Краснодару» и вылетело из турнира (0:0; 0:0, 5:6 пен.).

Динамо
2:1
Первый тайм: 0:1
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 29
11.05.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Динамо
Главные тренеры
Ролан Гусев
Мурад Мусаев
Голы
Динамо
Константин Тюкавин
(Хуан Хосе Касерес)
48′
Иван Сергеев
90+3′
Краснодар
Диего Коста
(Эдуард Сперцян)
33′
Составы команд
Динамо
99
Андрей Лунев
4
Хуан Хосе Касерес
7
Дмитрий Скопинцев
2
Николас Маричаль
55
Максим Осипенко
90+4′
60
Тимофей Маринкин
13
Николя Муми Нгамале
83′
24
Луис Чавес
11
Артур Гомес
59′
21
Антон Миранчук
10
Бителло
60′
17
Ульви Бабаев
70
Константин Тюкавин
30′
71′
33
Иван Сергеев
87′
15
Данил Глебов
83′
91
Ярослав Гладышев
Краснодар
1
Станислав Агкацев
17
Валентин Пальцев
15
Лукас Оласа
88
Никита Кривцов
9
Джон Кордоба
90+1′
3
Тормена
4
Диего Коста
6
Кевин Ленини
11
Жоау Батчи
65′
23
Хуан Мануэль Боселли
10
Эдуард Сперцян
83′
5
Жубал
53
Александр Черников
59′
66
Дуглас Аугусту
Статистика
Динамо
Краснодар
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
10
14
Удары в створ
5
7
Угловые
2
6
Фолы
16
17
Офсайды
0
5
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти