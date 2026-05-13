Лунев: Хочу войти в историю «Динамо» и выиграть с клубом трофей

34-летний Лунев выступает в «Динамо» с лета 2024 года. Его действующее соглашение рассчитано до конца июня 2026 года.
— Почему вы так долго не играли?
— Была травма, рецидив — три раза.
— У вас не набралось количество минут для автоматического продления контракта. Что вы думаете насчет своего будущего?
— Поживем — увидим. Мой настрой и желание — выиграть с «Динамо» трофей, помочь это сделать. А решит руководство. Мне, конечно, хотелось бы остаться в «Динамо». Я бы хотел войти в историю клуба и выиграть титул, — приводит слова Лунева «РБ Спорт».
Андрей Лунев провел за «Динамо» 47 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 56 голов и 10 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. В нынешнем сезоне на счету голкипера 17 матчей.
«Динамо» располагается на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ с 42 очками. В заключительном туре бело-голубые 17 мая на выезде встретятся калининградской «Балтикой». В финале Пути РПЛ Кубка России «Динамо» по сумме двух встреч уступило «Краснодару» и вылетело из турнира (0:0; 0:0, 5:6 пен.).
