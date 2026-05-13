Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
20:00
Эспаньол
:
Атлетик
П1
2.78
X
3.27
П2
2.71
Футбол. Испания
20:00
Вильярреал
:
Севилья
П1
2.02
X
3.58
П2
3.90
Футбол. Франция
20:00
Брест
:
Страсбур
П1
2.79
X
3.61
П2
2.50
Футбол. Англия
22:00
Манчестер Сити
:
Кристал Пэлас
П1
1.21
X
8.00
П2
13.50
Футбол. Франция
22:00
Ланс
:
ПСЖ
П1
3.20
X
4.02
П2
2.11
Футбол. Испания
22:30
Алавес
:
Барселона
П1
3.49
X
3.90
П2
2.04
Футбол. Испания
22:30
Хетафе
:
Мальорка
П1
2.31
X
3.10
П2
3.58
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
2
:
Эльче
1
П1
X
П2

Бубнов: Недолюбливаю Талалаева. Ему место в цирке

Футбольный эксперт Александр Бубнов вновь высказался о главном тренере «Балтики» Андрее Талалаеве.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

— Я недолюбливаю Талалаева. Он правильно недавно сказал: «Если бы я не был тренером, я был бы дрессировщиком». В цирке, блин. Вот там ему место. Кого он там дрессировал, блин? Я бы посмотрел, как они дрессировались там, львы, тигры…

Радимову нужно обязательно ответить. Потому что Талалаев в ответ на «Андрюшу» назвал его предателем, бездельником… и еще какое-то оскорбление серьезное. И самое главное: все, что он перечислил, — это все его отличительные качества. Он сам такой, блин. Я думаю, Радимову надо обязательно ему ответить и не спускать это на тормозах.

— Андрей Викторович сказал: «Обещаю, что напишу книгу. Есть пара персонажей, которых надо поставить на место».

— Видишь, у него персонажи есть, которым нельзя прощать. А сам он не персонаж? Назови, кто эти персонажи! Не хочет, боится. Трус! А, вот трусом он назвал (Радимова), — сказал Бубнов в эфире «Коммент. Шоу».

Андрей Талалаев возглавляет «Балтику» в сентябре 2024 года. Под его руководством калининградцы выиграли Первую лигу и вышли в РПЛ. После 29 проведенных туров Российской премьер-лиги калининградская команда набрала 46 баллов и занимает шестую строчку в турнирной таблице. В заключительном поединке чемпионата подопечные Талалаева примут московское «Динамо». Встреча состоится в воскресенье, 17 мая.

Ранее 53-летний специалист работал главным тренером в «Крыльях Советов», «Ахмате», московском «Торпедо» и подмосковных «Химках».

Локомотив
1:0
Первый тайм: 1:0
Балтика
Футбол, Премьер-лига, Тур 29
10.05.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Андрей Талалаев
Голы
Локомотив
Александр Руденко
4′
Нереализованные пенальти
Балтика
Илья Петров
66′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
25
Данил Пруцев
93
Артем Карпукас
10
Дмитрий Воробьев
78′
85
Евгений Морозов
65′
32
Лукас Вера
83′
8
Владислав Сарвели
7
Зелимхан Бакаев
64′
83′
14
Никита Салтыков
19
Александр Руденко
68′
9
Сергей Пиняев
59
Егор Погостнов
17′
23′
24
Максим Ненахов
Балтика
44
Егор Любаков
21
Эдуардо Андерсон
4
Натан Гассама
84′
16
Кевин Андраде
12′
2
Сергей Варатынов
23
Мингиян Бевеев
90+2′
15
Тентон Йенне
60′
26
Иван Беликов
73
Максим Петров
60′
90
Чиносо Оффор
18
Дерик Ласерда
46′
11
Юрий Ковалев
10
Илья Петров
72′
14
Стефан Ковач
8
Андрей Мендель
72′
5
Айман Мурид
Статистика
Локомотив
Балтика
Желтые карточки
4
2
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
12
9
Удары в створ
7
3
Угловые
5
2
Фолы
14
12
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
