Гендиректор «Спартака» обозначил цели на остаток сезона

В нынешнем сезоне «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от идущего на третьей позиции московского «Локомотива» на два очка. Также «Спартак» вышел в Суперфинал Кубка России, обыграв ЦСКА.
— Какие цели у «Спартака» на остаток сезона?
— Очевидно, что третье место и Кубок, само собой.
— В таком случае можно будет назвать сезон успешным?
— Если учесть, с чего мы начали зиму — однозначно да. А так, конечно, только первое место. Другого для «Спартака» быть не может, — приводит слова Некрасов «Матч ТВ».
По ходу сезона «Спартак» назначил нового главного тренера. В январе испанский специалист Хуан Карлос Карседо возглавил красно-белых, сменив на этом посту серба Деяна Станковича.
В воскресенье, 17 мая, подопечные Карседо завершат чемпионат России выездной игрой против махачкалинского «Динамо». Начало матча — в 18:00 по московскому времени. Встреча Суперфинала Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром» пройдет 24 мая на стадионе «Лужники» в Москве.
Хуан Карлос Карседо
Франк Артига
Кристофер Ву
(Манфред Угальде)
4′
Пабло Солари
(Манфред Угальде)
60′
Александр Юкич
(Богдан Йочич)
90+3′
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
18
Наиль Умяров
47
Роман Зобнин
87′
24
Никита Массалыга
7
Пабло Солари
65′
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
53′
75′
27
Игорь Дмитриев
9
Манфред Угальде
84′
87′
11
Ливай Гарсия
68
Руслан Литвинов
75′
35
Кристофер Мартинс
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
5
Игор Вуячич
84′
4
Константин Нижегородов
10
Мирлинд Даку
22
Велдин Ходжа
90+1′
3
Дениль Мальдонадо
34′
46′
98
Никита Лобов
12
Андерсон Арройо
21′
70
Дмитрий Кабутов
11
Назми Грипши
65′
8
Богдан Йочич
86′
23
Руслан Безруков
79′
43
Жак-Жюльен Сиве
7
Игнасио Начо Сааведра
63′
65′
77
Александр Юкич
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти