Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
20:00
Эспаньол
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.78
X
3.27
П2
2.71
Футбол. Испания
20:00
Вильярреал
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.60
П2
4.05
Футбол. Франция
20:00
Брест
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.78
X
3.62
П2
2.50
Футбол. Англия
22:00
Манчестер Сити
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
1.21
X
8.00
П2
13.00
Футбол. Франция
22:00
Ланс
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
3.20
X
4.01
П2
2.13
Футбол. Испания
22:30
Алавес
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
3.52
X
3.90
П2
2.03
Футбол. Испания
22:30
Хетафе
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.08
П2
3.59
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Атлетико
2
П1
X
П2

Гендиректор «Спартака» обозначил цели на остаток сезона

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов рассказал о целях на остаток сезона-2025/26.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В нынешнем сезоне «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от идущего на третьей позиции московского «Локомотива» на два очка. Также «Спартак» вышел в Суперфинал Кубка России, обыграв ЦСКА.

— Какие цели у «Спартака» на остаток сезона?

— Очевидно, что третье место и Кубок, само собой.

— В таком случае можно будет назвать сезон успешным?

— Если учесть, с чего мы начали зиму — однозначно да. А так, конечно, только первое место. Другого для «Спартака» быть не может, — приводит слова Некрасов «Матч ТВ».

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 30, 17.05.2026, 18:00
Динамо Мх
-
Спартак
-

По ходу сезона «Спартак» назначил нового главного тренера. В январе испанский специалист Хуан Карлос Карседо возглавил красно-белых, сменив на этом посту серба Деяна Станковича.

В воскресенье, 17 мая, подопечные Карседо завершат чемпионат России выездной игрой против махачкалинского «Динамо». Начало матча — в 18:00 по московскому времени. Встреча Суперфинала Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром» пройдет 24 мая на стадионе «Лужники» в Москве.

Спартак
2:1
Первый тайм: 1:0
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 29
11.05.2026, 17:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Хуан Карлос Карседо
Франк Артига
Голы
Спартак
Кристофер Ву
(Манфред Угальде)
4′
Пабло Солари
(Манфред Угальде)
60′
Рубин
Александр Юкич
(Богдан Йочич)
90+3′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
5
Эсекиэль Барко
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
18
Наиль Умяров
47
Роман Зобнин
87′
24
Никита Массалыга
7
Пабло Солари
65′
83
Жедсон Фернандеш
10
Маркиньос
53′
75′
27
Игорь Дмитриев
9
Манфред Угальде
84′
87′
11
Ливай Гарсия
68
Руслан Литвинов
75′
35
Кристофер Мартинс
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
5
Игор Вуячич
84′
4
Константин Нижегородов
10
Мирлинд Даку
22
Велдин Ходжа
90+1′
3
Дениль Мальдонадо
34′
46′
98
Никита Лобов
12
Андерсон Арройо
21′
70
Дмитрий Кабутов
11
Назми Грипши
65′
8
Богдан Йочич
86′
23
Руслан Безруков
79′
43
Жак-Жюльен Сиве
7
Игнасио Начо Сааведра
63′
65′
77
Александр Юкич
Статистика
Спартак
Рубин
Желтые карточки
2
5
Удары (всего)
14
9
Удары в створ
5
2
Угловые
6
3
Фолы
16
10
Офсайды
4
0
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти