Губерниев заявил, что «Спартак» не заслужил бронзу РПЛ

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление «Спартака» после победы над «Рубином» в 29-м туре РПЛ. Московский клуб обыграл казанцев со счетом 2:1, пропустив в компенсированное ко второму тайму время.
По мнению Губерниева, команда Хуана Карлоса Карседо заметно прибавила в атаке, однако по-прежнему испытывает проблемы при игре в обороне и в концовках матчей. Об этом он рассказал «Матч ТВ».
«В атаке Карседо наладил игру. Команда хорошо комбинирует — только реализовывать надо побольше, но в обороне еще есть моменты. Меня беспокоит, что команда после перерыва на себя не похожа. Что в матче с ЦСКА, что в матче с “Рубином” отдает инициативу, выигрывая в один мяч», — заявил Губерниев.
Также комментатор отметил, что «Спартак» пока не заслуживает бронзовых медалей чемпионата России.
После 29 туров «Спартак» набрал 51 очко и занимает четвертое место в таблице РПЛ. От третьей строчки, которую занимает «Локомотив», команда отстает на два балла. В заключительном туре чемпионата москвичи сыграют на выезде с махачкалинским «Динамо», а 24 мая встретятся с «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России.