Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
20:00
Эспаньол
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.82
X
3.25
П2
2.69
Футбол. Испания
20:00
Вильярреал
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.62
П2
4.15
Футбол. Франция
20:00
Брест
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.60
П2
2.53
Футбол. Англия
22:00
Манчестер Сити
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
1.22
X
8.00
П2
12.50
Футбол. Франция
22:00
Ланс
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
3.16
X
4.01
П2
2.13
Футбол. Испания
22:30
Алавес
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
3.41
X
3.90
П2
2.08
Футбол. Испания
22:30
Хетафе
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.08
П2
3.59

Губерниев заявил, что «Спартак» не заслужил бронзу РПЛ

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что «Спартак» показывает яркую игру в атаке, но пока не соответствует уровню призеров чемпионата России.

Источник: РИА "Новости"

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление «Спартака» после победы над «Рубином» в 29-м туре РПЛ. Московский клуб обыграл казанцев со счетом 2:1, пропустив в компенсированное ко второму тайму время.

По мнению Губерниева, команда Хуана Карлоса Карседо заметно прибавила в атаке, однако по-прежнему испытывает проблемы при игре в обороне и в концовках матчей. Об этом он рассказал «Матч ТВ».

«В атаке Карседо наладил игру. Команда хорошо комбинирует — только реализовывать надо побольше, но в обороне еще есть моменты. Меня беспокоит, что команда после перерыва на себя не похожа. Что в матче с ЦСКА, что в матче с “Рубином” отдает инициативу, выигрывая в один мяч», — заявил Губерниев.

Также комментатор отметил, что «Спартак» пока не заслуживает бронзовых медалей чемпионата России.

После 29 туров «Спартак» набрал 51 очко и занимает четвертое место в таблице РПЛ. От третьей строчки, которую занимает «Локомотив», команда отстает на два балла. В заключительном туре чемпионата москвичи сыграют на выезде с махачкалинским «Динамо», а 24 мая встретятся с «Краснодаром» в Суперфинале Кубка России.

Футбол. Премьер-лига
17.05
Динамо Мх
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.66
П2
1.88