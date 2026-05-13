Бителло заявил, что «Динамо» способно стать чемпионом при Гусеве

Полузащитник московского «Динамо» Бителло оценил работу главного тренера Ролана Гусева и заявил, что команда способна побороться за чемпионство в следующем сезоне.
По словам бразильского футболиста, нынешний сезон складывался для бело-голубых непросто, однако команда постепенно прибавляет.
«Мы понимаем, что плохо провели первый круг чемпионата, но сейчас движемся в правильном направлении. Думаю, в следующем сезоне у нас будет хорошая возможность бороться за чемпионство», — сказал Бителло «РБ Спорт».
Также хавбек отметил работу Ролана Гусева и допустил, что летом клубу потребуется усиление состава.
«Гусев проделывает очень хорошую работу с командой. Наверное, нужно усиление, взять какого-то игрока», — добавил футболист.
Ролан Гусев возглавляет «Динамо» с декабря 2025 года. Под его руководством команда провела 19 матчей, одержав восемь побед, пять раз сыграв вничью и потерпев шесть поражений.
Контракт специалиста с московским клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Ранее член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин заявил, что хотел бы сохранить Гусева на посту главного тренера.