Агент Бьелицы назвал ЦСКА отличным вариантом для тренера

В агентстве хорватского тренера Ненада Бьелицы прокомментировали информацию о возможном интересе со стороны ЦСКА.
По словам владельца агентства Niagara Sports Company Анди Бары, конкретики по будущему специалиста пока нет, однако переговоры с различными клубами продолжаются.
«ЦСКА — большой клуб с огромной историей не только в России, но и в Европе. А Ненад Бьелица — топ-тренер, который работал в Лиге чемпионов, владеет несколькими языками и отлично разбирается в футболе. Это был бы прекрасный вариант для обеих сторон», — сказал Бара «Чемпионату».
При этом агент подчеркнул, что говорить о договоренности преждевременно.
«Я общаюсь с несколькими командами. Пока мы не знаем, где окажется Ненад. Говорить о какой-либо конкретике слишком рано», — добавил Бара.
Последним местом работы Бьелицы было загребское «Динамо». Ранее хорватский специалист также возглавлял немецкий «Унион» и австрийский ЛАСК.
Ранее СМИ сообщали, что ЦСКА рассматривает варианты на случай изменений в тренерском штабе команды после завершения сезона.