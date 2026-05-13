«Динамо» отказалось продавать Тюкавина в российский клуб

Московское «Динамо» не планирует отпускать нападающего Константина Тюкавина в другой российский клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщил Иван Карпов.
Ранее появилась информация, что Зенит готов предложить за 23-летнего форварда около 20 миллионов евро. Также обсуждался вариант обмена с участием полузащитника Андрея Мостового и дополнительной компенсацией в размере 10 млн евро.
По данным источника, руководство «Динамо» не рассматривает ни полноценную продажу Тюкавина в российский клуб, ни варианты обмена — как с доплатой, так и без нее.
Действующий контракт нападающего рассчитан до 2030 года. В соглашении отсутствуют фиксированные отступные для клубов из России, однако для европейских команд сумма выкупа составляет 20 млн евро.
В нынешнем сезоне Тюкавин провел 21 матч в Мир РПЛ, забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи.