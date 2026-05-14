Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
20:00
Валенсия
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.34
X
3.18
П2
3.40
Футбол. Испания
21:00
Жирона
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.82
П2
3.77
Футбол. Испания
22:30
Реал
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.24
X
7.27
П2
13.00
Футбол. Франция
завершен
Ланс
0
:
ПСЖ
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
3
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Барселона
0
П1
X
П2

Обляков назвал сезон ЦСКА неудачным

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков заявил, что команда провалила сезон, оставшись без трофеев и шансов на попадание в тройку РПЛ.

Источник: РИА "Новости"

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков подвел итоги сезона для московского клуба после вылета из Кубка России.

6 мая армейцы уступили «Спартаку» со счетом 0:1 в финале Пути регионов Кубка России и потеряли шансы на трофей. В чемпионате России команда занимает пятое место за тур до окончания сезона.

«Неудачный сезон. За трофей не боремся, в тройку не попадем. Матч с “Локомотивом” надо завершить на хорошей ноте и готовиться к следующему сезону», — сказал Обляков «Матч ТВ».

Также футболист прокомментировал ситуацию в борьбе за третье место в РПЛ. В случае поражения ЦСКА от «Локомотива» железнодорожники гарантируют себе бронзовые медали, а «Спартак» останется четвертым.

«Нам надо проигрывать “Локомотиву”, чтобы “Спартак” не стал третьим? Конечно нет, нам нужно на каждый матч выходить и выигрывать», — отметил хавбек.

После 29 туров ЦСКА набрал 48 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Мир РПЛ.

Футбол. Премьер-лига
17.05
ЦСКА
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.59
X
3.62
П2
2.65
Узнать больше по теме
Биография Ивана Облякова: карьера и личная жизнь футболиста
Иван Обляков — один из самых стабильных футболистов России. Долгие годы игрок является основным в ЦСКА и сборной России. Универсальность спортсмена позволила ему адаптироваться к любым требованиям тренеров. Биография спортсмена — это ровный путь к признанию и статусу.
Читать дальше