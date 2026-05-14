Обляков назвал сезон ЦСКА неудачным

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков подвел итоги сезона для московского клуба после вылета из Кубка России.
6 мая армейцы уступили «Спартаку» со счетом 0:1 в финале Пути регионов Кубка России и потеряли шансы на трофей. В чемпионате России команда занимает пятое место за тур до окончания сезона.
«Неудачный сезон. За трофей не боремся, в тройку не попадем. Матч с “Локомотивом” надо завершить на хорошей ноте и готовиться к следующему сезону», — сказал Обляков «Матч ТВ».
Также футболист прокомментировал ситуацию в борьбе за третье место в РПЛ. В случае поражения ЦСКА от «Локомотива» железнодорожники гарантируют себе бронзовые медали, а «Спартак» останется четвертым.
«Нам надо проигрывать “Локомотиву”, чтобы “Спартак” не стал третьим? Конечно нет, нам нужно на каждый матч выходить и выигрывать», — отметил хавбек.
