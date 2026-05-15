«Тяжело рулить без руля». Талалаев сравнил «Балтику» с велосипедом

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев в интервью Sport24 рассказал о трудностях команды в весенней части сезона РПЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Мы успешно научились кататься на детском велосипеде. И нас толкнули на спортивную трассу — РПЛ — на том же велосипеде. По ходу сезона нам открутили пару колес. Устойчивости это не добавило, но мы продолжили соревноваться. Затем у нас отвалилось еще несколько достаточно серьезных запчастей. Очень тяжело рулить без руля.

Пока что я не слышал от руководства конкретных задач на следующий сезон. Они будут формироваться исходя из того, что мы будем иметь. На данный момент мы имеем уверенных в себе футболистов, попробовавших и знающих, что такое Премьер-лига, ставших мудрее, лучше, но и старше», — сказал Талалаев.

Андрей Талалаев возглавил «Балтику» в сентябре 2024 года. Под его руководством калининградцы выиграли Первую лигу и вышли в РПЛ. Перед зимней паузой «Балтика» шла в лидирующей пятерке, но в весенней части сезона выиграла в лишь 2 из 11 матчей в РПЛ и вышла из борьбы за медали.

«Балтика» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В воскресенье, 17 мая, калининградцы дома проведут заключительный матч сезона против московского «Динамо». Начало матча — в 18:00 по московскому времени.

Футбол. Премьер-лига
17.05
Балтика
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.53
X
3.50
П2
2.78
Биография Андрея Талалаева: карьера и личная жизнь футбольного тренера
Андрей Талалаев в настоящее время переживает невероятную волну популярности. Тренер, то и дело курсировавший между аутсайдерами РПЛ, ФНЛ и телевидением, в этом году построил крепкую команду в Калининграде. «Балтика» всё ещё идёт в группе лидеров чемпионата и не собирается останавливаться. Такого в биографии русского Раньери прежде не случалось.
