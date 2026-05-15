«Тяжело рулить без руля». Талалаев сравнил «Балтику» с велосипедом

«Мы успешно научились кататься на детском велосипеде. И нас толкнули на спортивную трассу — РПЛ — на том же велосипеде. По ходу сезона нам открутили пару колес. Устойчивости это не добавило, но мы продолжили соревноваться. Затем у нас отвалилось еще несколько достаточно серьезных запчастей. Очень тяжело рулить без руля.



Пока что я не слышал от руководства конкретных задач на следующий сезон. Они будут формироваться исходя из того, что мы будем иметь. На данный момент мы имеем уверенных в себе футболистов, попробовавших и знающих, что такое Премьер-лига, ставших мудрее, лучше, но и старше», — сказал Талалаев.