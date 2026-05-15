«Спартак» отказался от подписания Чалова и Онугхи

Федор Чалов выступает за «Кайсериспор» на правах аренды из ПАОКа. В текущем сезоне 28-летний игрок провел на клубном уровне 37 матчей, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Контракт форварда с ПАОКом истекает в июне 2027 года, Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 5 миллионов евро.