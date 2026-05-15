«Спартак» отказался от подписания Чалова и Онугхи

По данным источника, услуги обоих футболистов были предложены красно-белым, но спортивный блок московского клуба не устроили их кандидатуры. На данный момент «Спартак» продолжает работу над усилением линии атаки.
Федор Чалов выступает за «Кайсериспор» на правах аренды из ПАОКа. В текущем сезоне 28-летний игрок провел на клубном уровне 37 матчей, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Контракт форварда с ПАОКом истекает в июне 2027 года, Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 5 миллионов евро.
Срок соглашения 29-летнего Онугхи с турецкой командой истекает следующим летом. В этом сезоне на его счету 8 мячей и 1 голевой пас в 29 играх. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 1,8 миллиона евро.
В текущем сезоне Российской Премьер-лиги «Спартак» занимает четвертое место, отставая от идущего третьим «Локомотива» на два очка. В заключительном туре чемпионата страны красно-белые на выезде встретятся с махачкалинским «Динамо».