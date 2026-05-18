Галактионов прояснил ситуацию с предложениями по Батракову

Ранее сообщалось, что спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Луиш Кампуш прилетит в Москву на переговоры по трансферу Батракова после финала Лиги чемпионов. Решающий матч ЛЧ между «ПСЖ» и «Арсеналом» состоится 30 мая в Будапеште.
— Показалось, что Батраков сегодня прощался с «Локомотивом».
— Ключевое слово — показалось. Понимание по будущему Батракова должно коррелироваться с фактами. На сегодняшний день официальных предложений в клубе по Алексею нет, — приводит слова Галактионова Sport24.
Также сам футболист ответил на вопрос о своем уходе из клуба.
«Не знаю, посмотрим, как сложится судьба. Ничего об этом не читал и не знаю об этом», — сказал Батраков на послематчевой пресс-конференции.
В заключительном туре РПЛ «Локомотив» уступил ЦСКА со счетом 1:3. Команда Михаила Галактионова заняла третье место в турнирной таблице чемпионата России, обойдя московский «Спартак».
Алексей Батраков является воспитанником академии «Локомотива». По итогам нынешнего сезона он вошел в топ-3 бомбардиров РПЛ, проведя 35 матчей во всех турнирах, забив 17 голов и отдав 12 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего футболиста в 25 миллионов евро.