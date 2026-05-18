Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:00
Арсенал
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.11
X
11.75
П2
29.00
Футбол. Франция
17.05
Нант
0
:
Тулуза
0
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.05
П2
2.55
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
5
:
Монако
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
2
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Бетис
1
П1
X
П2

Галактионов прояснил ситуацию с предложениями по Батракову

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о будущем полузащитника Алексея Батракова.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

Ранее сообщалось, что спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Луиш Кампуш прилетит в Москву на переговоры по трансферу Батракова после финала Лиги чемпионов. Решающий матч ЛЧ между «ПСЖ» и «Арсеналом» состоится 30 мая в Будапеште.

— Показалось, что Батраков сегодня прощался с «Локомотивом».

— Ключевое слово — показалось. Понимание по будущему Батракова должно коррелироваться с фактами. На сегодняшний день официальных предложений в клубе по Алексею нет, — приводит слова Галактионова Sport24.

Также сам футболист ответил на вопрос о своем уходе из клуба.

«Не знаю, посмотрим, как сложится судьба. Ничего об этом не читал и не знаю об этом», — сказал Батраков на послематчевой пресс-конференции.

В заключительном туре РПЛ «Локомотив» уступил ЦСКА со счетом 1:3. Команда Михаила Галактионова заняла третье место в турнирной таблице чемпионата России, обойдя московский «Спартак».

Алексей Батраков является воспитанником академии «Локомотива». По итогам нынешнего сезона он вошел в топ-3 бомбардиров РПЛ, проведя 35 матчей во всех турнирах, забив 17 голов и отдав 12 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

Узнать больше по теме
Биография Алексея Батракова: карьера и личная жизнь футболиста
Алексея Батракова по праву можно назвать одним из главных открытий последних лет в российском футболе. Феномен полузащитника «Локомотива» заключается в стремительном прогрессе, который страна увидела в прошлом сезоне. В этом голу Алексей продолжает «разрывать» РПЛ. А это отличный повод узнать биографию спортсмена.
Читать дальше