Воробьев: Баринов тоже причастен к бронзовым медалям «Локомотива»

17 мая ЦСКА в домашнем матче заключительного тура Российской Премьер-лиги обыграл «Локомотив» со счетом 3:1. ЦСКА по итогам сезона набрал 51 очко и занял пятое место в турнирной таблице. «Локомотив» набрал 53 очка и завоевал бронзовые медали чемпионата России. Опорный полузащитник Дмитрий Баринов перебрался в ЦСКА в зимнее трансферное окно.
«После матча пообщались с Бариновым. Он тоже причастен к бронзовым медалям “Локомотива”, — приводит слова Воробьева “Чемпионат”.
Сам Баринов так высказался корреспонденту «Матч ТВ» после воскресного матча: «Всех с окончанием сезона. Дадут ли мне медаль? Конечно, дадут».
При этом болельщики московского «Локомотива» освистали полузащитника и капитана команды Дмитрия Баринова при объявлении стартового состава ЦСКА. В 14 матчах за ЦСКА в 2026 году он не отметился результативными действиями.
29-летний Дмитрий Баринов — воспитанник «Локомотива». В завершившемся сезоне полузащитник провел за железнодорожников 24 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал семь результативных передач.
