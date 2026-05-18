«Акрон» назвал тренера, с которым будет бороться за место в РПЛ

«Акрон» объявил, что Мурат Искаков будет исполнять обязанности главного тренера команды в переходных матчах с «Ротором» за право сыграть в следующем сезоне РПЛ.

Источник: Максим Константинов/ТАСС

53-летний специалист работал в тренерском штабе Заура Тедеева, который был отправлен в отставку после разгромного поражения от «Крыльев Советов» (1:4) в заключительном, 30-м туре РПЛ.

«По решению руководства все тренеры, входившие в тренерский штаб Заура Тедеева, продолжат работу с командой на период стыковых игр за право остаться в РПЛ», — сказано в сообщении пресс-службы «Акрона».

По итогам сезона «Акрон» занял 13-е место в РПЛ и в стыковых матчах сыграет с волгоградским «Ротором», который финишировал на четвертом месте в Первой лиге. Первый матч пройдет в Волгограде в среду, 20 мая, ответный — в Самаре в воскресенье, 23 мая.

«Акрон» вышел в РПЛ по итогам сезона-2023/24, обыграв в стыковых матчах екатеринбургский «Урал» (2:0, 1:2). Свой первый сезон в РПЛ клуб из Тольятти завершил на девятом месте.

Крылья Советов
4:1
Первый тайм: 4:0
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 30
17.05.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Сергей Булатов
Заур Тедеев
Голы
Крылья Советов
Амар Рахманович
12′
Максим Витюгов
34′
Максим Витюгов
41′
Николай Рассказов
(Кирилл Печенин)
43′
Акрон
Никита Базилевский
85′
Составы команд
Крылья Советов
2
Кирилл Печенин
15
Николай Рассказов
19
Иван Олейников
90′
23
Никита Чернов
53′
47
Сергей Божин
6
Сергей Бабкин
30
Сергей Песьяков
76′
39
Евгений Фролов
5
Доминик Ороз
57′
3
Томас Галдамес
14
Михайло Баньяц
57′
72
Дани Фернандес
11
Амар Рахманович
45+1′
56′
91
Владимир Игнатенко
8
Максим Витюгов
66′
20
Кирилл Столбов
Акрон
78
Александр Васютин
2
Йомар Роча
71
Дмитрий Пестряков
91
Максим Болдырев
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
21
Роберто Фернандес
63′
89
Денис Попенков
35
Ифет Джаковац
46′
23
Кристиян Бистрович
8
Константин Марадишвили
66′
81
Никита Базилевский
90′
5
Алекса Джурасович
62′
69
Арсений Дмитриев
11
Жилсон Тавареш Беншимол
45+1′
61′
80
Хетаг Хосонов
Статистика
Крылья Советов
Акрон
Желтые карточки
3
3
Удары (всего)
16
16
Удары в створ
6
6
Угловые
1
6
Фолы
17
12
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
