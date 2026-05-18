«Акрон» назвал тренера, с которым будет бороться за место в РПЛ

По итогам сезона «Акрон» занял 13-е место в РПЛ и в стыковых матчах сыграет с волгоградским «Ротором», который финишировал на четвертом месте в Первой лиге. Первый матч пройдет в Волгограде в среду, 20 мая, ответный — в Самаре в воскресенье, 23 мая.