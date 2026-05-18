ЦСКА назвал первых соперников в летнее межсезонье

Накануне «армейцы» дома обыграли московский «Локомотив» (3:1) и, набрав 51 очко, закончили чемпионат на пятом месте в турнирной таблице — позади «Спартака» (52), «Локомотива» (53), «Краснодара» (66) и «Зенита» (68).
«Красно-синие ушли в отпуск! 22 июня команда начнет сборы в подмосковном Новогорске. Там армейцы 30 июня проведут товарищескую встречу с ярославским “Шинником”, а 3 июля сыграют с тульским “Арсеналом”. Информация о других матчах во время сборов будет опубликована позднее», — сказано в сообщении.
«Шинник» завершил сезон на восьмом месте в Первой лиге, «Арсенал» — на 13-м.
Напомним, 4 мая ЦСКА отправил в отставку главного тренера Фабио Челестини. В последних трех матчах сезона командой руководил наставник молодежной команды «армейцев» Дмитрий Игдисамов. В настоящее время руководство клуба переговоры с потенциальными кандидатами на пост главного тренера.
Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.