«Нам не хватает капитана». Круговой обратился к Акинфееву

40-летний вратарь пропустил концовку сезона из-за осложнения после травмы, полученной в начале апреля в матче 23-го тура РПЛ против «Акрона» (1:1). В своем телеграм-канале Акинфеев сообщил, что его восстановление затянулось из-за воспаления.
«Я знаю, что Игорь Владимирович смотрит нас, поддерживает на своей плазме дома. Поэтому самое главное — здоровья, и поскорее возвращайся к нам. Мы тебя очень ждем. В раздевалке не хватает капитана», — сказал Круговой в интервью пресс-службе клуба.
В заключительном матче сезона ЦСКА дома обыграл московский «Локомотив» (3:1) и, набрав 51 очко, закончил чемпионат на пятом месте в турнирной таблице РПЛ — позади «Спартака» (52), «Локомотива» (53), «Краснодара» (66) и «Зенита» (68).
Акинфеев завершил свой 23-й сезон в составе ЦСКА. Он провел 21 матча, пропустил 23 мяча и четырежды оставил свои ворота в неприкосновенности. Контракт 40-летнего вратаря с клубом рассчитан до конца июня.
Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.
Дмитрий Игдисамов
Михаил Галактионов
Данила Козлов
(Данил Круговой)
35′
Максим Ненахов
57′
Данил Круговой
(Матеус Алвес)
90+2′
Александр Сильянов
(Никита Салтыков)
70′
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
6
Дмитрий Баринов
90
Матвей Лукин
79
Кирилл Данилов
31
Матвей Кисляк
2
Матеус Рейс
63′
52
Артем Бандикян
18
Данила Козлов
71′
7
Матеус Алвес
97
Максим Воронов
63′
11
Тамерлан Мусаев
10
Иван Обляков
90′
67
Мингиян Бадмаев
1
Антон Митрюшкин
24
Максим Ненахов
45
Александр Сильянов
85
Евгений Морозов
93
Артем Карпукас
83
Алексей Батраков
76′
3
Лукас Фассон
39′
5
Жерзино Ньямси
19
Александр Руденко
61′
8
Владислав Сарвели
9
Сергей Пиняев
61′
14
Никита Салтыков
25
Данил Пруцев
61′
32
Лукас Вера
10
Дмитрий Воробьев
86′
99
Руслан Мялковский
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
