Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:00
Арсенал
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.12
X
11.25
П2
28.00
Футбол. Франция
17.05
Нант
0
:
Тулуза
0
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.05
П2
2.55
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
5
:
Монако
4
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
2
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Метц
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Бетис
1
П1
X
П2

«Нам не хватает капитана». Круговой обратился к Акинфееву

Защитник ЦСКА Данил Круговой обратился к капитану команды Игорю Акинфееву.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

40-летний вратарь пропустил концовку сезона из-за осложнения после травмы, полученной в начале апреля в матче 23-го тура РПЛ против «Акрона» (1:1). В своем телеграм-канале Акинфеев сообщил, что его восстановление затянулось из-за воспаления.

«Я знаю, что Игорь Владимирович смотрит нас, поддерживает на своей плазме дома. Поэтому самое главное — здоровья, и поскорее возвращайся к нам. Мы тебя очень ждем. В раздевалке не хватает капитана», — сказал Круговой в интервью пресс-службе клуба.

В заключительном матче сезона ЦСКА дома обыграл московский «Локомотив» (3:1) и, набрав 51 очко, закончил чемпионат на пятом месте в турнирной таблице РПЛ — позади «Спартака» (52), «Локомотива» (53), «Краснодара» (66) и «Зенита» (68).

Акинфеев завершил свой 23-й сезон в составе ЦСКА. Он провел 21 матча, пропустил 23 мяча и четырежды оставил свои ворота в неприкосновенности. Контракт 40-летнего вратаря с клубом рассчитан до конца июня.

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля.

ЦСКА
3:1
Первый тайм: 1:0
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 30
17.05.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Дмитрий Игдисамов
Михаил Галактионов
Голы
ЦСКА
Данила Козлов
(Данил Круговой)
35′
Максим Ненахов
57′
Данил Круговой
(Матеус Алвес)
90+2′
Локомотив
Александр Сильянов
(Никита Салтыков)
70′
Составы команд
ЦСКА
49
Владислав Тороп
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
6
Дмитрий Баринов
90
Матвей Лукин
79
Кирилл Данилов
31
Матвей Кисляк
2
Матеус Рейс
63′
52
Артем Бандикян
18
Данила Козлов
71′
7
Матеус Алвес
97
Максим Воронов
63′
11
Тамерлан Мусаев
10
Иван Обляков
90′
67
Мингиян Бадмаев
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
24
Максим Ненахов
45
Александр Сильянов
85
Евгений Морозов
93
Артем Карпукас
83
Алексей Батраков
76′
3
Лукас Фассон
39′
5
Жерзино Ньямси
19
Александр Руденко
61′
8
Владислав Сарвели
9
Сергей Пиняев
61′
14
Никита Салтыков
25
Данил Пруцев
61′
32
Лукас Вера
10
Дмитрий Воробьев
86′
99
Руслан Мялковский
Статистика
ЦСКА
Локомотив
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
10
17
Удары в створ
4
3
Угловые
3
5
Фолы
11
10
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти